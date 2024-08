Max Verstappen blikt terug op de begindagen van zijn Formule 1-carrière. De Nederlander maakte op achttienjarige leeftijd zijn debuut bij Red Bull, en was erg blij dat adviseur Helmut Marko de gok durfde te nemen. Ook onthult Verstappen welke van zijn drie titels voor hem het meest emotioneel was.

Max Verstappen heeft inmiddels al een indrukwekkende Formule 1-carrière achter de rug, die begon met de gewaagde beslissing van Red Bull om de jonge coureur al vroeg in hun bolide te plaatsen. De Limburger legde zijn critici meteen het zwijgen op door zijn debuutrace bij het team te winnen.

“Natuurlijk vroegen sommige mensen zich nog af of (de promotie van Toro Rosso naar Red Bull, red.) wel de juiste zet was. Gelukkig ging dat weekend erg goed, dus daar was ik erg blij mee”, vertelt Verstappen in de Talking Bull-podcast. “Ik denk dat Helmut (Marko, red.) op dat moment ook heel blij was met zijn beslissing om mij te promoveren.”

Marko’s beslissing om voor Verstappen te gaan, resulteerde uiteindelijk ook in drie titels. Voor de Nederlander zelf was de eerste wereldtitel de meest beladen. “De eerste titel samen was heel emotioneel na zo’n jaar (2021, red.), dat heel erg moeilijk en zwaar was voor iedereen,” zei hij. “Die momenten zal ik nooit vergeten. De algemene relatie die ik heb met het team, het voelt echt als een tweede familie. Ik kan echt mezelf zijn, wat ook heel belangrijk is.”

‘Een beetje ouder en hopelijk wijzer’

Sinds zijn eerste wereldtitel in 2021 pakte Verstappen naast nog twee titels ook veertig overwinningen. Het winnen van races voelt voor de Limburger daarom tegenwoordig iets anders. “Ik ben volwassen geworden. Ik was achttien toen ik bij Red Bull Racing kwam, dus ik ben een beetje ouder en hopelijk een beetje wijzer.”

Verstappen pakte met zijn Red Bull-debuut gelijk een aantal records, waaronder die van jongste Formule 1-racewinnaar ooit, maar zelf geeft de Nederlander daar niet zoveel om. “Ik geef eerlijk gezegd niet om de records. Als ik op het strand zit en een gin en tonic drink, geef ik daar niet om, dus dat komt wel goed!”

