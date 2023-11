Wie Max Verstappen kent, weet dat hij altijd eerste wil worden. Maar de Nederlander is realist: hij wist vooraf dat het lastig zou zijn om de Ferrari’s te verslaan in de kwalificatie in Las Vegas. “We konden niet met ze vechten, missen het hele weekend al snelheid over één ronde.” De race biedt echter kans op succes, denkt hij.

Hoewel hij als derde eindigde, zal Verstappen zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd in Las Vegas als tweede starten. Dat is het gevolg van een gridstraf voor Carlos Sainz. Die valt van plek twee terug naar plek 12. Daardoor schuift de Nederlander een plek op en moet hij enkel nog polesitter Charles Leclerc voor zich dulden bij de start van de Grand Prix van Las Vegas.

‘In koude condities niet op ons best’

Verstappen gaf na afloop meteen aan dat er niet meer inzat. “We hebben het maximale eruit gehaald vandaag. We missen dit weekend wat snelheid als het op één ronde aankomt. Dat bleek ook in de kwalificatie”, keek Verstappen terug. Hij ging daar even later dieper op in tijdens de persconferentie: “Wij zijn in koude condities niet op ons best, dat is een van de kracht van Ferrari’s. Maar als de banden warm worden in race komt het hopelijk beetje terug naar ons.”

Daarin schuilt bij Verstappen en Red Bull in Las Vegas het vertrouwen in een overwinning. “De longruns zagen er goed uit. In de race zijn we hopelijk sterk qua banden. De punten worden op zondag verdeeld. Al blijft het spannend hoe het zal gaan, omdat het de eerste keer is dat we in Las Vegas racen.”

