De belangrijkste veiligheidsmaatregel die het circuit van Spa-Francorchamps moet nemen is het naar achteren verplaatsen van de omheining na Eau Rouge. Dat meent tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. Zaterdagochtend kwam het Nederlandse racetalent Dilano van ’t Hoff op die plek om het leven na een zware crash in de regen.

De fatale crash van Van ’t Hoff gebeurde op Kemmel Straight, het lange rechte stuk na Eau Rouge-Raidillon (foto boven). De 18-jarige Dordtenaar kwam daar op hoge snelheid in aanraking met de bolide van Adam Fitzgerald. De crash deed denken aan het ongeluk van Anthoine Hubert en Juan Manuel Correa in 2019, waarbij de toen 22-jarige Hubert overleed. Dat incident gebeurde op hetzelfde deel van het circuit, maar wel onder droge omstandigheden.

Op de FIA-persconferentie na de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Oostenrijk kwam de veiligheid van Spa-Francorchamps opnieuw ter sprake, naar aanleiding van het dodelijke ongeval van Dilano van ’t Hoff en daaropvolgende kritische reacties uit de paddock, onder andere van Lance Stroll.

“Als je na Eau Rouge omhoog rijdt, is dat blind. Dat maakt het per definitie gevaarlijk, maar er zijn meer gevaarlijke bochten op de Formule 1-kalender, waar je niemand over hoort totdat er een ongeluk gebeurt. Daarom denk ik dat het een beetje oneerlijk is om nu alleen maar naar het circuit te wijzen”, meent Verstappen, die over drie weken met zijn Formule 1-collega’s op Spa zal aantreden voor de Grand Prix van België.

Hij pleit echter wel voor verdere aanscherping van de veiligheidsmaatregelen. Verstappen: “Wat men zou kunnen verbeteren is dat de omheining op dat stuk verder naar achteren wordt geplaatst, zodat het risico dat een coureur na een crash terug de baan op stuitert wordt verkleind. Met spray en slecht zicht is dat enorm gevaarlijk.”

Lees ook: Tom Coronel over fatale crash Spa: ‘Er had niet geracet moeten worden’

Ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez sluit zich daarbij aan. “En ik denk dat we ook kritisch moeten kijken naar de omstandigheden waaronder geracet wordt”, vindt de Mexicaan. “Wedstrijdorganisatoren voelen waarschijnlijk vaak druk om te laten racen, omdat de fans en de sponsors denken dat er wel geracet kan worden. Maar we moeten niet alleen kijken naar de coureurs op P1 en P2, maar vooral om de coureurs in het midden- en achterveld. Als het regent zien ze haast niets. En om te kunnen racen moet je kunnen zien.”

