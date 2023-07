Wie gaat Max Verstappen komend weekend afhouden van zijn achtste overwinning (en zesde op rij) van het seizoen? De Nederlander verkeert in de vorm van zijn leven en hoopt op een nieuwe topprestatie op Silverstone.

Op het steeds langer wordende palmares van Max Verstappen ontbreekt nog de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar de regerend wereldkampioen weet al wel hoe te winnen op Circuit Silverstone. Hij was op 9 augustus 2020 de snelste tijdens de 70th Anniversary Grand Prix, de tweede Formule 1-race dat jaar op het iconische circuit. Al alles meezit en Verstappen de vorm die hij al weken toont kan behouden, moet het geen probleem zijn om komend weekend dan eindelijk de felbegeerde Royal Automobile Club Trophy in ontvangst te mogen nemen.

(Tekst gaat verder na afbeelding)

Max Verstappen won in 2020 op Silverstone de 70th Anniversary GP (Motorsport Images)

‘Benieuwd hoe de RB19 daar zal presteren’

“Silverstone is een geweldig circuit om naartoe te gaan”, aldus Verstappen in zijn voorbeschouwing. “Ik ben ook benieuwd hoe de RB19 daar zal presteren. Oostenrijk was een ongelooflijk weekend voor ons en hopelijk kunnen we in Silverstone weer een sterk weekend hebben, met een solide en ‘schoon’ optreden.”

