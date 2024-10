Max Verstappen geeft zijn oordeel over de prestaties van McLarens Oscar Piastri. De coureur vormt samen met Lando Norris momenteel het ‘sterkste coureursduo’ op de grid, en is daardoor misschien wel de sleutel tot het recente succes van McLaren. Ook Verstappen prijst de sterke vorm van Piastri, en ziet hoe de Australiër belangrijke punten scoort voor zijn team.

McLaren staat momenteel bovenaan het constructeursklassement met een voorsprong van 41 punten op Red Bull. Het is voor het eerst in tien jaar tijd dat de Britse renstal de ranglijst aanvoert, en volgens Verstappen heeft dat ook zeker te maken met de goede resultaten van Oscar Piastri.

De drievoudig wereldkampioen is vol lof over de Australiër, wanneer hem werd gevraagd of McLaren momenteel het sterkste rijdersduo van de grid heeft. “Ja, zeker weten”, antwoordt Verstappen tegenover de internationale media. “Oscar doet het geweldig. Als je in je tweede jaar zit, leer je nog steeds veel over de Formule 1 en in het algemeen. Hij doet het fantastisch de laatste tijd. Hij scoort de punten voor het team en op dit moment zijn ze als team ook erg sterk.”

Problemen RB20

Zelf heeft Red Bull niet de luxe van een goed presterende tweede rijder, want Sergio Pérez zit al sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in een vormdip. De Mexicaan schrijft zijn mindere vorm zelf deels toe aan de problemen van de RB20. Verstappen is het met zijn collega eens dat de Red Bull-bolide nog flink verbeterd kan worden.

“Het is nu aan ons om te proberen het ze (McLaren, red.) over het algemeen wat moeilijker te maken, denk ik, maar dat begint bij onszelf”, aldus de 61-voudig Grand Prix-winnaar. “We moeten beter worden en de auto sneller maken en daar werken we aan. Maar ja, van Oscars kant heeft hij nu zeker een geweldige run.”

