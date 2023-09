Voor de negende keer dit seizoen en de negenentwintigste keer in zijn carrière, start Max Verstappen een Grand Prix vanaf pole. De Nederlander was op Suzuka maar liefst een halve seconde sneller dan de nummer twee Oscar Piastri die verrassend zijn teamgenoot Lando Norris voorbleef.

Max Verstappen begon het gebruikelijke praatje na afloop van de kwalificatie (dit keer met Jean Alesi) met een uitgebreid bedankje aan de massaal opgekomen Japanse fans. “Jullie steunen ons al het hele weekend. Iedereen is hier zo gepassioneerd over Formule 1, dank daarvoor.” Hierna schakelde Verstappen direct over naar de analyse van de eerste twee dagen van de Grand Prix van Japan. “Het is tot dusverre een ongelooflijk weekend voor ons. Vooral in de kwalificatie kun je echt op de limiet rijden en dat voelde erg goed.”

Vanaf eerste ronde sterk

In Singapore startte Verstappen vorig weekend met een onwillige RB19 vanaf P11. Op Suzuka was het eigenlijk weer business as usual. “We hadden natuurlijk een slecht weekend in Singapore, maar ik voelde in de voorbereiding al dat dit een goed circuit voor ons zou zijn. Natuurlijk weet je nooit precies hoe goed het uiteindelijk precies zal zijn, maar vanaf de eerste ronde was het perfect. Hier en daar probeer je nog wat te verbeteren en ik denk dat we dat ook hebben kunnen doen. Hier op pole te staan is geweldig.”