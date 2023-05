Max Verstappen kan met goede moed de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco tegemoet zien. De Nederlander klokte in de laatste vrije training op het Circuit de Monaco de snelste tijd, voor Sergio Pérez en Lance Stroll. Nyck de Vries kwam niet verder dan de twintigste tijd.

Even leek het er op dat geen enkele coureur zin had om de baan op te gaan, maar na een paar minuten waren het Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll die toch het asfalt opzochten. Zoals gebruikelijk bij het team uit Silverstone werden die eerste rondjes gebruikt om de banden voor de race wat op te ruwen. Ook Nyck de Vries kwam al vroeg in actie, en niet veel later meldde ook Sergio Pérez zich.

Ocon zorgt voor hachelijk moment

Die laatste was de eerste die de stopwatch indrukte, maar zijn snelle ronde werd onderbroken door gele vlaggen. Die werden gezwaaid nadat Esteban Ocon op een gevaarlijk punt in de tunnel stil was komen te staan. De Fransman wist zijn Alpine weer aan de praat te krijgen en terug te rijden naar de pitstraat. Pérez besloot een nieuwe poging te wagen en kwam tot 1:15.641, op dat moment de snelste tijd.

VIDEO: Ocon valt stil in de tunnel van het Circuit de Monaco

Verstappen direct snel

Enkele minuten later meldden Charles Leclerc en Carlos Sainz zich. De Ferrari-coureurs hadden net als de rest van het veld de rode banden gemonteerd, maar kwamen niet aan de tijd van Pérez. McLaren-coureur Lando Norris deed dat wel. De Engelsman was met zijn 1:14.905 zelfs even de snelste, maar moest enkele minuten later Lance Stroll voor zich dulden. Ook De Vries leek in zijn element. De Nederlander zette zijn AT04 op de zesde plaats en was flink sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Na twintig minuten besloot Max Verstappen zich te melden. De Nederlander was direct snel. Zijn eerste ronde ging in 1:13.794 en vervolgens verbeterde hij naar 1:12.898. Daarmee was hij op dat moment bijna vier tienden sneller dan Pérez en Sainz.

Met nog ruim een kwartier te gaan, zetten de coureurs aan voor een laatste kwalificatierun. Die werd onderbroken door een uitstapje van Kevin Magnussen. De Deen was bij Sainte Dévote de uitloopstrook opgeschoten en had moeite om terug te keren op de baan. Dat lukte, maar nog in dezelfde ronde ging het alsnog mis. Magnussen kwam bij Mirabeau zonder vermogen te staan en dat zorgde in eerste instantie voor een rode vlag, later aangepast naar een virtual safety car. Het wegduwen van de Haas VF-23 duurde betrekkelijk kort en dus kon met nog zes minuten te gaan de sessie worden hervat.

Kevin Magnussen in de Haas VF-23 (Motorsport Images)

Voortijdig einde van de sessie

De ellende was daarmee nog niet voorbij want nog geen minuut later plantte Lewis Hamilton bij Portier zijn auto in de muur. De schade aan mens en machine leek mee te vallen, maar omdat de W14 op een listige plek stond kwamen opnieuw de rode vlaggen tevoorschijn. Met nog vijf minuten op de klok betekende het meteen het einde van de sessie.

