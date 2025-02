De inmiddels bekende Red Bull-livery, donkerblauw met geel-rode accenten, is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Afgaand op de eerste beelden van de racepakken en de teamkleding hoeven we in 2025 opnieuw geen grote veranderingen te verwachten. Bovendien hintte Max Verstappen in een livestream dat de RB21 weer hetzelfde ontwerp zal volgen als zijn voorgangers.

Maandag deelde Red Bull de eerste foto’s van coureurs Max Verstappen en Liam Lawson in hun nieuwe outfits. De racepakken en de officiële teamkleding wijken nauwelijks af van voorgaande jaren. Op enkele nieuwe sponsors na zijn de verschillen minimaal. Op sociale media reageerden veel fans teleurgesteld; wanneer kiest het team voor een frisse look? De kans is klein dat de RB21 wel verandering brengt. Verstappen liet eerder doorschemeren dat er weinig nieuwe elementen in de kleurstelling zitten.

Een beetje oranje?

“Ik ben erg blij met onze livery”, zei de regerend wereldkampioen in een livestream met zijn vrienden van Team Redline. Verstappen staat doorgaans niet te springen om een nieuwe kleurstelling, maar in aanloop naar het nieuwe seizoen was hij opvallend enthousiast. “Meer kan ik er niet over zeggen”, grijnsde hij. Toen hem vervolgens werd gevraagd welke kleuren de auto zou krijgen, antwoordde hij: “Een beetje geel, een beetje blauw. En carbon natuurlijk.”

Krijgen Red Bull-fans eindelijk een vernieuwde livery te zien, of blijft het team bij dezelfde succesformule? Dinsdag weten we het zeker. Dan trekt het team het doek van de RB21 tijdens het F1 75-evenement in Londen. Ter ere van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Formule 1 onthullen alle teams hun liveries tegelijkertijd tijdens een grote show in de O2 Arena. Ook Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot, Liam Lawson, zijn daarbij aanwezig.

