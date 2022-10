Geen van beide vrijdagtrainingen stond Max Verstappen bovenaan, toch is de Red Bull-coureur na de eerste dag op het Circuit of the Americas tevreden. Hij heeft een goed gevoel overgehouden aan de vrijdag, al blijft het racetempo door de wat andere tweede vrije training ‘meer een vraagteken’.

Verstappen kwam in de eerste vrije training tot een rondetijd van 1:37.081. Hij was daarmee twee tienden langzamer dan Carlos Sainz. De tweede vrije training gaf vervolgens een wat vertekend beeld omdat de teams deze anderhalf uur gebruikten om de prototypebanden van Pirelli voor 2023 te testen. In die training kwam Verstappen tot de zevende tijd.

“De eerste vrije training was vrij goed”, blikt Verstappen tevreden terug. “We hebben wat dingen geprobeerd en we stonden er meteen goed bij. Dat was zeer positief. We wisten dat de tweede vrije training anders zou zijn. Ze gaven me bovendien de C1-band die we hier niet eens gebruiken. Het was lastig om hier echt wat uit af te lezen, maar we hebben op zijn minst het programma afgewerkt.”

Door die bandentest is er minder data verzameld voor de rest van dit weekend. Het was echter ‘voor iedereen hetzelfde’, weet Verstappen. “We hebben wat informatie van de eerste training en de auto stond er al best goed voor.”

De rest van het weekend zou ‘best wel prima’ moeten zijn, verwacht Verstappen. Het is nog maar de vraag hoe snel de RB18 over één ronde is, maar voor hem is het racetempo ‘meer een vraagteken’ vanwege die tweede training. Maar: “Ik denk dat het wel goed moet komen.”

Op de donderdag deed Verstappen weer eens een trackwalk. Dat doet de Nederlander niet vaak, maar op het hobbelige Circuit of the Americas vond Verstappen dat wel belangrijk om te doen. “Ik wilde de hobbels zien, aangezien ze hadden aangegeven dat ze het circuit op sommige plekken opnieuw hadden geasfalteerd”, legt hij uit. Maar de trackwalk had ook een ander voordeel: “Na het eten van zoveel steaks kan een wandeling geen kwaad”, grapt de tweevoudig wereldkampioen.