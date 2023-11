Hij deed het in de drie voorgaande afleveringen en doet het nu weer. Met een perfecte kwalificatie waarin hij in alle drie segmenten de snelste is, verovert Max Verstappen voor het vierde jaar op rij de pole voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Charles Leclerc en Oscar Piastri completeren de top-3.

Drie sessies en evenzovele uren heeft Max Verstappen met zijn team vanaf vrijdagmiddag in Abu Dhabi zitten stoeien om een week na de succesvolle show in Las Vegas de juiste afstelling voor de RB19 in de woestijn te vinden. De laatste training, een paar uur voor de kwalificatie onder daglicht, heeft op het eerste oog niet de gewenste verlichting gebracht. De wereldkampioen, hij eindigt als zesde, klaagt opnieuw over een slechte balans. De aanpassingen die tussen beide sessie door in allerijl zijn gemaakt, blijken hun uitwerking niet te hebben gemist. “Vanaf de eerste ronde viel alles eigenlijk redelijk goed op zijn plaats”, aldus de wereldkampioen.

Verstappen, die als een van de eersten een tijd wil neerzetten, zet bij de opening van de laatste kwalificatie van 2023 met gebruikte zachte banden direct de toon. Yuki Tsunoda komt het dichtst in de buurt en laat zien dat AlphaTauri’s AT04 door een nieuwe vloer weer iets sneller is geworden. Grootste teleurstelling in Q1 is Carlos Sainz. Hoewel Ferrari doorgaans over een superieur kwalificatietempo beschikt, strandt de Spanjaard in de eerste sessie. Logan Sargeant maakt het ook bont: de Amerikaan krijgt niet eens een tijd op de borden, omdat hij in zijn twee snelle ronden buiten de witte lijnen kleurt.

Een tegenvaller voor Williams. Er staat voor de Britse renstal in de woestijn namelijk nog bijzonder veel op het spel: punten en geld. Williams heeft in het constructeurskampioenschap zeven punten voorsprong op AlphaTauri en wil de zevende plaats in het WK, goed voor extra miljoenen uit Formule 1’s goed gevulde prijzenpot, graag vasthouden. De strijd tussen beide achterhoedeteams is niet de enige die in Abu Dhabi beslecht gaat worden. Ferrari en Mercedes jagen allebei op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, McLaren en Aston Martin op de vierde.

Mercedes en Aston Martin raken in het tweede deel van de tijdstraining allebei een coureur kwijt: Lewis Hamilton, vijfvoudig polesitter op het YAS Marina Circuit, is klaar. Datzelfde geldt voor Lance Stroll, die het hele jaar al naar huis wordt gereden door teamgenoot Fernando Alonso. Verstappen heeft aan één rondje genoeg opnieuw de snelste tijd te noteren. Maar Lando Norris, Charles Leclerc en George Russell zijn niet ver weg.

In het slotdeel bijt het trio zich echter ook stuk op Verstappen. Leclerc staat bij de race naast hem op de stratgrid, Russell (vierde) op de tweede rij met Piastri. Tsunoda meldt zich op een keurige zesde plaats, net achter Norris. De nieuwe vloer zou AlphaTauri wel eens miljoenen kunnen gaan opleveren.

