Max Verstappen liet vrijdag laten zien waarom hij de te kloppen man is bij de Grand Prix van Mexico. Nadat hij in de eerste vrije training al de snelste bleek, herhaalde de Nederlander dat in de tweede sessie. Op basis van de long runs ziet het er voor de drievoudig wereldkampioen zondag ook goed uit; McLaren lijkt de voornaamste belager te worden.

Verstappen had de teugels ferm in handen tijdens de tweede vrije training. Van meet af aan was hij op dreef, na de eerste runs op de zachte band leidde hij eveneens. Lando Norris (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari) voltooiden de top-3. Zij waren overigens ook goed in de long runs, net als Norris’ teamgenoot Oscar Piastri.

Van die coureurs heeft Verstappen op basis van de eerste dag meer te duchten dan van teamgenoot Sergio Pérez. De lokale favoriet kon namelijk niet imponeren, de Mexicaan eindigde als vijfde. Dat was een plek boven Daniel Ricciardo, de verrassing van de tweede sessie. Met zijn P6 troefde hij onder meer teamgenoot Yuki Tsunoda af. Die zal zondag achteraan starten als gevolg van een motorwissel.

De tweede sessie werd overigens gekenmerkt door lichte regen in de begin- en eindfase. En dat terwijl de kans op neerslag voorafgaand aan de sessie slechts 20 procent bedroeg. Dat geldt voor zondag ook tijdens het de race, dus wie weet dat een verkoelend buitje in het warme Mexico-Stad wellicht nog voor een extra dimensie zorgt. Verstappen zal er de schouders over ophalen. McLaren mag dan de voornaamste belager zijn, maar met of zonder regen: de Nederlander is na één dag zoals verwacht de grote favoriet voor de zege.

Uitslagen

