Max Verstappen was niet alleen in Rwanda om zijn WK-trofee op te halen tijdens het FIA-gala, de viervoudig wereldkampioen heeft ook meteen zijn taakstraf vervuld. De Nederlander kreeg de straf nadat hij had gevloekt op de persconferentie voor de GP Singapore. Aan Verstappen was het daarom in Rwanda de taak om met jonge coureurs samen te werken. Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem was de Nederlander ‘bijzonder blij’ met de gekozen taakstraf.

De FIA liet al vrij snel na het incident tijdens de persconferentie in Singapore weten dat de Nederlander ‘een taakstraf met maatschappelijk karakter’ kreeg. Begin december werd bekend dat Verstappen mee moest doen aan een basisontwikkelingsproject voor jonge coureurs in Rwanda. De Red Bull-coureur heeft dat voorafgaand aan het FIA-gala ook gedaan.

LEES OOK: Max Verstappen neemt vierde wereldbeker in ontvangst tijdens FIA-gala in Rwanda

Verstappen spreekt studenten toe

De Rwandese televisie heeft Verstappens taakstraf uitgezonden. Op beelden is te zien hoe de wereldkampioen, samen met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem en de minister van Sport van Rwanda, een bezoek brengt aan jonge studenten die een crossauto bouwen. Verstappen sprak de jonge coureurs toe, en reed vervolgens een paar rondjes in een zelfgebouwde buggy.

“Het is de eerste keer dat ik in het land ben, en het is fantastisch om dit te zien”, zei Verstappen tegen de jonge studenten, die hopen om het ooit net zover als de Nederlander te schoppen in de autosport. “Daarom moeten we ook in grassroots investeren”, zegt ook Verstappen. “Iedereen heeft die droom om het tot de Formule 1 te schoppen, en dat is waarom dit initiatief zo geweldig is, het start met zo’n auto”, verwijst de Nederlander naar de zelfgebouwde buggy. “Het is heel belangrijk”.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

‘Bijzonder blij’

Ben Sulayem onthulde aan Rwanda TV dat Verstappen blij was met de gekozen taakstraf. “Ik zag hem in Qatar en zei: ‘Max, geen zorgen, je gaat jonge meisjes en jongens inspireren die ook de motorsport in willen. Dat is jouw taakstraf’. Daar was hij bijzonder blij mee”, aldus de FIA-voorzitter.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).