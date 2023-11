Ondanks de zestien seizoenszeges die hij al op zak heeft, verwacht Max Verstappen allesbehalve een eenvoudig weekend in Brazilië. Vorig jaar moest de Red Bull-coureur zich tevreden stellen met een teleurstellende zesde plaats en behaalde Mercedes een één-twee met George Russell en Lewis Hamilton. “Het is duidelijk dat we beter voor de dag willen komen dan vorig jaar”, trapt Verstappen een open deur in op de FIA persconferentie.

Op Autódromo José Carlos Pace in São Paulo staat wederom een sprintrace op het programma. Dat maakt de zaken voor Red Bull enigszins gecompliceerd, erkent de drievoudig wereldkampioen. “We hebben uiteraard wel bepaalde ideeën waarom het hier vorig jaar niet geweldig ging, maar door het sprintprogramma hebben we nu maar één training de tijd om dat uit te vogelen”, aldus Max Verstappen, die zich andermaal sarcastisch uitliet over het dit seizoen geïntroduceerde sprintformat. “Absoluut fantastisch, het is geweldig.”

Verstappen: ‘Vertrouwen dat Checo tweede blijft in WK’

Tijdens de FIA-persconferentie werd Max Verstappen ook gevraagd naar de wankele positie van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die in de WK-stand nog altijd tweede staat, en of hij bereid is om hem tijdens de Grand Prix van São Paulo te helpen als de situatie daarom vraagt. De voorsprong van de Mexicaan op Lewis Hamilton is inmiddels geslonken tot twintig punten. “Ik vind dat het niet van mij zou moeten afhangen. Ik heb er vertrouwen in dat Checo tweede in het WK weet te blijven. Hij heeft de snellere auto”, zo zegt Verstappen, enigszins diplomatiek.

VIDEO: een sim-rondje met Max Verstappen in Brazilië

Vorig seizoen ontstond er in Brazilië een behoorlijke controverse, toen Verstappen de oproep van zijn team weigerde om de Mexicaan voor te laten. “Toen was die situatie vooraf niet goed doorgesproken”, is alles wat de Nederlander er nog over kwijt wil.

Ook over de toekomst van Pérez bij Red Bull houdt Max Verstappen zich wijselijk op de vlakte. Pérez heeft een doorlopend contract tot en met het einde van volgend seizoen, maar Ricciardo is in beeld om het zitje van de Mexicaan opver te nemen. “Ik heb een heel goede verstandhouding met Daniel, maar die heb ik ook met Checo, dus ik zou het oneerlijk vinden om nu een voorkeur uit te spreken. Het is ook niet aan mij om die beslissing te nemen. Ik richt me gewoon op mijn eigen prestaties. En als ik volgend jaar Sergio als teamgenoot heb, dan is dat prima. En als het Daniel zou zijn, is dat ook prima. Formule 1 kan een harde sport zijn, maar wie weet verandert er ook niets.”

