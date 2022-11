Zelfs met de titel al lang en breed op zak is er in Abu Dhabi vanwege Red Bulls teamorder-rel uit Brazilië nog genoeg te doen rondom Max Verstappen. “Ze moeten altijd iets negatiefs vinden, want over de resultaten kun je niet veel zeggen.”

Een jaar geleden kwam Verstappen naar Abu Dhabi toe voor de apotheose van een Hollywoodthriller van een Formule 1-seizoen, waar tijdens het slotnummer in de woestijnstaat de titel nog op het spel stond in zijn titanenstrijd met Lewis Hamilton.

De vragen van het verzamelde journaille gingen daar toen natuurlijk over, en het straatgevecht dat Verstappen en Hamilton de week ervoor in Saoedi-Arabië hadden uitgevochten. Zo spannend als 2021 werd 2022 nooit, maar toch kon Verstappen ook dit keer weer op een spervuur aan vragen rekenen in Abu Dhabi.

‘Team kende mijn problemen’

In de FIA-persconferentie op donderdagmiddag deed Verstappen al uitgebreid verhaal over waarom hij zich niet geroepen voelde gehoor te geven aan Red Bulls teamorder in Brazilië. En de nasleep waar hij zich zo aan ergerde, tot beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van zijn familie aan toe.

In gesprek met het clubje Nederlandse journalisten in de paddock van het Yas Marina Circuit, legt Verstappen verder uit wat er precies fout liep in de communicatie met het team op Interlagos. De belangrijkste les? “We hadden er veel eerder met z’n allen over moeten praten.”

De Nederlander doelt daarbij dus niet op de nasleep van de teamorder-rel, maar de hele situatie vooraf. “Het team wist al wat mijn problemen ermee waren”, zegt hij over het uiteindelijk niet gehonoreerde verzoek om teamgenoot Sergio Pérez – die nog om de tweede stek in het WK vecht – erlangs te laten.

‘Altijd goede teamgenoot geweest’

Wat het precies is waar hij mee zat, dat wil Verstappen nog altijd niet specificeren. Het gerucht gaat natuurlijk dat Verstappen geen pas op de plaats wilde maken vanwege een vermeend bewuste kwalificatiecrash van Pérez in Monaco, zoals bericht door De Telegraaf en Viaplay.

“We houden het binnen het team”, antwoordt hij – ondanks zijn klachten dat veel mensen op social media en in de pers ‘zonder het echte verhaal te kennen’ wel van alles schreven – op de vraag of hij dat volledige verhaal dan wil vertellen. Of hij begrijpt dat er dan gespeculeerd wordt? “Ja, maar je kan niet gewoon wat schrijven als je niet zeker weet wat er aan de hand is.”

Verstappen stelde in de persconferentie ook dat het hem stak dat hij er niet goed op stond na Brazilië. “Het slaat gewoon nergens op dat ik werd weggezet alsof ik geen teamplayer was, alsof ik nergens naar omkeek, alleen naar mezelf keek”, voegt hij nog toe. “Terwijl ik altijd goed ben geweest naar mijn teamgenoten en naar het team toe. Ik stond altijd open om mensen te helpen.”

Bereid om te helpen is hij overigens nog steeds. Verstappen benadrukt dat hij, Pérez en Red Bull ‘er allemaal uit zijn gekomen’. Indien hij Pérez in Abu Dhabi een handje kan helpen, zal hij dat dan ook zeker doen, zegt hij.

Voor het blok gezet

Volgens Verstappen heeft Red Bull in haar statement verder ook wel duidelijk gemaakt dat hij ‘helemaal niks fout’ heeft gedaan in Brazilië, wat belangrijk voor hem is. “Iedereen denkt dat ik wat fout deed, terwijl ik altijd heel duidelijk heb aangegeven waar ik mee zat en waarom ik het niet zou doen”, herhaalt hij.

Dat het nu is uitgesproken is uiteraard positief, maar desgevraagd beaamt Verstappen wel dat hij in Brazilië feitelijk voor het blok werd gezet. “Absoluut, en daar hebben we het ook over gehad. Dat we dat beter hadden moeten aanpakken.”

Hoewel de teamorder-saga de zoveelste soap is waar Red Bull dit kampioenschapsjaar mee te maken heeft gehad – na de nasleep van Abu Dhabi 2021, de soap om de budget cap en het boycot van Sky Sports – ziet Verstappen dit toch echt als een ander type zaak. “Dit is veel persoonlijker, gaat richting mijn familie, en dan vind ik het te ver gaan.”

Los van zijn sportieve succes in 2022 – een tweede titel en recordaantal van veertien zeges – was er zo ook geregeld wat te doen om Verstappen en Red Bull. De resultaten spraken voor zich, maar moest er zo voor zijn smaak niet te vaak tekst en uitleg worden gegeven over andere zaken? “Ze moeten altijd iets negatief vinden”, reageert Verstappen met een lachje, “want over de resultaten kun je niet veel zeggen.”