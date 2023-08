Recentelijk doken de geruchten op dat Sebastian Vettel een overstap naar de Formule E gaat maken, maar volgens de Duitser is daar niets van waar. Tegen Motorsport.com verklaart de viervoudige wereldkampioen nog steeds een pauze te willen nemen.

Dat Vettel nog een populaire naam is in de motorsport mag duidelijk zijn. Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 aan het eind van 2022 valt zijn naam nog regelmatig om in andere competities te gaan rijden. Met 36 jaar is Vettel ook nog niet zo oud: voormalig teamgenoot Kimi Raikkonen ging door tot zijn 42e en Fernando Alonso en Lewis Hamilton doen het nog steeds prima in de Formule 1, ondanks dat zij ook ouder zijn dan Vettel. De categorie die het hardst roept om de aandacht van Vettel is de Formule E. Daar is recentelijk een zitje vrijgekomen met het vertrek van Robin Frijns, en dus zou Vettel daar een mogelijke kandidaat voor kunnen zijn.

De teambaas van het ABT Cupra-team gooide eerder deze maand dat balletje op. “Misschien kijken we daarbij wel naar Zwitserland, waar een coureur is die zich heel erg inzet voor het milieu en die ook veel werk verricht op het gebied van duurzaamheid.” Het was een weinig subtiele verwijzing naar Vettel, die tegenwoordig in Zwitserland woont. De suggestie kwam kort nadat Vettel had gereden op het Goodwood Festival of Speed, waarbij hij klassieke F1-auto’s liet rijden met duurzame brandstof.

Vettel ontkent in alle toonaarden

Het was nog geen definitieve verbintenis maar wel een duidelijk signaal. Vettel zelf benadrukt nu echter dat er nog bepaald geen sprake is van een debuut in de Formule E. “Ik ben helemaal niet in gesprek voor een overstap naar de Formule E, niet met ABT Cupra en niet met een ander team. Mij zijn woorden in de mond gelegd, en ik wil graag even verduidelijken dat ik momenteel helemaal niet bezig ben met een terugkeer naar de motorsport.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!