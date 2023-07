Sebastian Vettel leeft mee met Nyck de Vries vanwege zijn gedwongen vertrek bij AlphaTauri. De Nederlander kreeg afgelopen week na een reeks teleurstellende resultaten te horen dat zijn stoeltje met ingang van de volgende race in Hongarije wordt ingenomen door Daniel Ricciardo. “Ik hoop dat hij geen deuk in zijn zelfvertrouwen heeft opgelopen”, aldus de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Vettel vindt het erg hard dat zijn voormalige werkgever Red Bull De Vries al na tien races aan de kant heeft gezet. “Het is wreed en ontzettend jammer voor Nyck ”, vertelt hij in gesprek met ITV. “Ik denk dat Nyck een geweldige kans heeft gekregen. De dingen zijn niet gelopen zoals hij had verwacht en zoals andere mensen hadden verwacht, maar het is evengoed hard als het dan plotseling ophoudt.”

De Duitser heeft een hoge dunk van de coureurskwaliteiten van de 28-jarige De Vries. “Hij is een goede coureur, die eerder het F2-kampioenschap heeft gewonnen en ook andere internationale kampioenschappen. Hij staat niet voor niets hoog aangeschreven. Moeten moeten nu niet alleen gaan kijken naar zijn korte Formule 1-carrière bij AlphaTauri. We weten van buitenaf ook niet waarom de tien races niet gingen zoals gehoopt, hij blijft evengoed een goede coureur. Ik hoop dat mensen dat ook inzien”, aldus Vettel.

Blij voor Ricciardo

De Heppenheimer, die vorig jaar een punt achter zijn F1-loopbaan zette, laat overigens weten zijn voormalige teamgenoot Daniel Ricciardo de nieuwe kans bij AlphaTauri van harte te gunnen. Vettel en Ricciardo reden in 2014 een jaar zij aan zij bij Red Bull. “Ik ben heel blij voor Daniel. Ik mag hem graag”, aldus Vettel, die hem afgelopen week bij de bandentest in Silverstone ook nog even kort sprak.

