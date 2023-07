Terwijl Max Verstappen de Formule 1 met ijzeren hand regeert en afstevent op zijn derde wereldtitel, voelt vader Jos Verstappen zich achter het stuur van een rallyauto weer als een rookie. En nee, hij is niet levensmoe, benadrukt de kersverse rallycoureur. “Ik ben geen gekke Henkie.”

Inmiddels heeft Jos Verstappen (51) ruim tien rally’s achter de rug. Zijn eerste overwinning in zijn Skoda Fabia RS boekte hij begin mei, bij de Monteberg Rally in België. Hij noemt het rallyrijden nog steeds een hobby, maar ondertussen moet er wel gepresteerd worden. Sommige dingen veranderen nu eenmaal nooit.

Leg eens uit, wat maakt het dat je verknocht bent geraakt?

“Het racen zelf uiteraard. En alles is nieuw, juist dat aspect triggerde mij het meest. Je moet alles opnieuw leren en ook totaal anders te werk gaan dan je altijd gewend was. Je moet met een navigator communiceren, je moet notes, aantekeningen, maken, je komt op ondergronden waar je nog nooit op geracet hebt, dat soort dingen maakt het leuk en uitdagend.”

“Ik had natuurlijk ook gewoon in een GT3-auto kunnen stappen en het tegen al die jonge gastjes kunnen gaan opnemen. Dan wordt het best een moeilijk verhaal. Want in alle eerlijkheid, je wordt niet per se sneller naarmate je ouder wordt. Met rallyrijden is dat toch allemaal net even anders. Dan spelen andere facetten een rol. Hoeveel risico’s wil je nemen, hoe goed zijn je aantekeningen, dat soort zaken. Je kunt dan nog steeds het verschil maken.”

Maar risico’s zijn er wel degelijk.

“Ach, wat zijn risico’s? Die heb je ook als je in Amsterdam door de stad fietst. Naarmate je meer rally’s rijdt, word je er beter en sneller in en doe je gewoon de dingen zoals je ze doet. En af en toe is dat op de limiet. Maar echt, ik ben geen gekke Henkie die blind overal langs rijdt. Het moet goed aanvoelen en je vaart blind op je notes. Dus risico’s ja, maar wel gecalculeerde risico’s.”

Jos Verstappen in actie als rallycoureur (Foto’s: Georges Decoster)

Wat zeiden vrouw en kinderen eigenlijk toen je zei: ik ga rally’s rijden?

“Veel plezier.”

“Ze snappen me wel. Of ze me niet op het hart drukten om vooral voorzichtig te zijn? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Misschien willen ze wel gauw van me af, haha. Maar serieus, ze weten natuurlijk hoeveel ik ermee bezig ben en hoe graag ik het doe. Ze willen dat ik uitkijk, maar ook dat ik de dingen doe die ik leuk vind.”

Nooit bang geweest, ook niet in het begin?

“Nee! Als je dat hebt, moet je gaan dammen. Leuke sport hoor dammen, daar niet van, maar zonder gevaren.”

Heeft je vrouw Sandy weleens een ritje naast je gezeten eigenlijk?

“Nee, zij is er niet bij, maar Victoria (zijn oudste dochter, red.) is wel eens meegegaan. Ik heb toen wel even goed gas gegeven. Ze vond het leuk, maar ze stapte na afloop wel met zwetende handjes uit.”

