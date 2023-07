De Grand Prix van Hongarije is altijd een bijzondere race op de Formule 1-kalender, onder andere door de karakteristieken van de (korte en bochtige) baan. De afgelopen jaren stond de race op de Hungaroring ook steevast garant voor spektakel. We hebben een aantal video’s van bijzondere momenten voor je op een rij gezet.

Max Verstappen en Daniel Ricciardo kunnen het goed met elkaar vinden als teamgenoten bij Red Bull. Verstappen ziet een hereniging met de Australiër in 2025 ook wel zitten, maar in 2017 waren ze even geen goede vrienden na een aanvaring tijdens de Hongaarse GP.

Lewis Hamilton heeft het rijk even alleen bij de start van de Hongaarse GP in 2021. Het hele veld, met uitzondering van Hamilton, start vanuit de pitlane. Het levert een bijzonder beeld op.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Voor de start van de Hongaarse GP in 2020 zit het dus even tegen voor Max Verstappen als hij al voor de start crasht…

Alpine-coureur Esteban Ocon (foto boven) heeft in zijn loopbaan tot dusver één F1-race gewonnen. Dat gebeurde in 2021 in Hongarije.

Vrienden zullen Lewis Hamilton en Fernando Alonso nooit worden, maar het blijft een feestje om de twee samen op de baan te zien. In 2021 leverden ze in Hongarije weer eens een prachtig gevecht.

Kijk hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Hongarije

