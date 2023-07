De kwalificatie van de GP Hongarije 2023 is aanstaande! Maar wat gebeurde er vorig jaar ook alweer met Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en al die anderen? We blikken terug op de editie van 2022 op de Hungaroring om in de stemming te komen voor dit jaar. Bekijk nu de samenvatting van vorig jaar.

Terugblik: wat gebeurde er vorig jaar?

En hoe het vervolgens in de race afliep? Dat weet iedereen vast nog wel: via een ware masterclass werd Max Verstappen een dag na de kwalificatie uiteindelijk glorieus winnaar. De Nederlander hield huis op een manier die nog niet veel vaker werd gezien in de Formule 1. Verstappen haalde de een na de ander in, liet alle coureurs achter zich en mocht zodoende uiteindelijk aan het einde van de race het podium als winnaar betreden.

In de Red Bull was Verstappen oppermachtig op het circuit nabij Boedapest. De meervoudig wereldkampioen kon zich zelfs een foutje veroorloven: hij raakte in een spin en wist desondanks de auto op de baan te houden en de concurrentie voor te blijven.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland