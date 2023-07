Komende zondag staat op het circuit van Silverstone alweer de volgende Formule 1-race op het programma. De Grand Prix van Groot-Brittannië (start: 16.00 uur Nederlandse tijd) is één van de weinige races op de kalender die Max Verstappen nog nooit gewonnen heeft. Vorig jaar werd de race gewonnen door Ferrari-coureur Carlos Sainz. In onderstaande video legt Verstappen uit waar de moeilijke punten zitten op het circuit.

