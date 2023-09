Na het teleurstellend verlopen weekend in Singapore is Max Verstappen in Japan ouderwets op dreef. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull domineert in ieder geval de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan, die zondag op het programma staat. Bekijk hieronder nog eens de korte samenvattingen van Viaplay van respectievelijk VT1 en VT2 voor de Grand Prix van Japan.

