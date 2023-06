Om 20.00 uur Nederlandse tijd doven zondag de lichten op Circuit Gilles Villeneuve in Montreal voor de Grand Prix van Canada. Vorig seizoen triomfeerde Max Verstappen er voor het eerst door in de slotfase de Ferrari van Carlos Sainz voor te blijven. Wil je als opwarmertje voor komende zondag de race van afgelopen jaar nog even terugzien? Bekijk hieronder de video met de samenvatting van de Canadese GP.

