Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve verdedigt het besluit van Ferrari om Lewis Hamilton te contracteren. De Scuderia kon meer dan eens op kritiek rekenen om Carlos Sainz te vervangen door de zevenvoudig wereldkampioen, maar volgens Villeneuve is het contracteren van Hamilton ‘geweldig’. De oud-kampioen durft daarbij zelfs een ongunstige vergelijking met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen te maken.

Lewis Hamilton is inmiddels begonnen aan zijn nieuwe baan als Ferrari-coureur. Het besluit van de Italiaanse renstal om de zevenvoudig wereldkampioen te contracteren, kon meermaals al op kritiek rekenen. Zo zei Alpine-adviseur Flavio Briatore dat hijzelf nooit de Brit had gecontracteerd als hij bij Ferrari zou werken. Oud-coureur Jacques Villeneuve snapt helemaal niks van Briatore’s opmerking.

“Het is erg kortzichtig van Briatore om te suggereren dat hij de logica niet inziet van het tekenen van Lewis Hamilton bij Ferrari. Je moet gewoon kijken naar de waarde van Ferrari op het moment dat ze hem contracteerden”, legt Villeneuve uit aan The Action Network. “Lewis contracteren was miljoenen en miljoenen waard, dus het was de beste zet die ze ooit hebben gedaan.”

Villeneuve durft de komst van Hamilton bij de Scuderia zelfs te vergelijken met het besluit van Michael Schumacher om Benetton in te ruilen voor Ferrari. “Onafhankelijk van de raceresultaten is Lewis Hamilton de grootste coureur aller tijden vanwege alle volgers die hij heeft”, aldus Villeneuve. “Hij is uniek. Hij heeft de mal doorbroken. Hij heeft het grootste imago. Zijn imago reikt verder dan de Formule 1. En zo zijn er niet veel coureurs.”

Vergelijking met Verstappen

Het is op dat punt dat de 1997-wereldkampioen een ongunstige vergelijking met Max Verstappen maakt. “Haal Verstappen uit de Formule 1, en het kan niemand wat schelen. Haal Hamilton uit de Formule 1, en mensen geven erom. Dus ja, het is de grootste contractering. En Ferrari is ook een van de grootste merken ter wereld, zo niet het grootste. Als je die twee samenvoegt, is het natuurlijk geweldig.”

