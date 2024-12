Voormalig Formule 1-coureur Jacques Villeneuve zegt niet blij te zijn met het vertrek van Daniel Ricciardo uit de koningsklasse. De Canadees was een fel criticus van de prestaties van de Australiër tijdens het afgelopen seizoen, maar wilde hiermee alleen maar de discussie over coureurskeuzes aanzwengelen. Villeneuve is daarom blij dat Ricciardo nog altijd immens populair is.

Daniel Ricciardo moest na de Grand Prix van Singapore de Formule 1 vaarwel zwaaien. De Australiër kreeg voorafgaand aan zijn vertrek al vaker kritiek op zijn rijden, waaronder van oud-coureur Jacques Villeneuve. De Canadees was vooral tijdens de Grand Prix in Montréal niet mals voor de oud-Red Bull-coureur en suggereerde zelfs dat Ricciardo beter de koningsklasse kon verlaten. De twee wisselden het hele verdere weekend voortdurend beledigingen aan elkaar uit.

Na Singapore bleek Villeneuve’s voorspelling inderdaad uit te komen, maar de Canadees geeft nu aan dat hij niet blij is met het vertrek van de honey badger. “Het is nooit bij me opgekomen dat ik mijn gelijk wilde halen”, vertelt Villeneuve aan Mirror Sport. “Het gaat er niet om iemand kapot te maken, maar je moet naar de realiteit kijken. Ik denk dat mensen zich realiseerden: ‘Oké, Jacques heeft een goed punt, laten we er diep op ingaan’, en dat gebeurde. Daar ben ik blij om.”

Volgens Villeneuve ging het hem echter alleen maar om de discussie stimuleren. “Mijn gevoelens zouden niet anders zijn als Daniel Ricciardo bij Red Bull was gebleven. Ik zeg niet: ‘Oh, ik ben blij nu hij de F1 heeft verlaten’. Ik ben gewoon blij dat ik de realiteit onder de aandacht heb gebracht”, aldus de Canadees.

Villeneuve zegt zelfs blij te zijn dat Ricciardo, ondanks zijn vertrek, nog altijd immens populair is bij Formule 1-fans. “Daniel heeft nog steeds een geweldig imago en een geweldige carrière, het heeft hem geen schade opgeleverd”, besluit de oud-coureur. Voor diezelfde Formule 1-fans had Ricciardo eerder wel een teleurstellende boodschap. De Australiër sloot namelijk recentelijk nog uit, met de woorden “Nee, ik ben klaar”, om met Cadillac een terugkeer in de koningsklasse te maken.

