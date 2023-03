De grootste fysieke zorgen zijn verdwenen, het lichaam is bijna weer volledig hersteld. Maar het virus dat Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Saoedie-Arabië velde, heeft er volgens de tweevoudig wereldkampioen behoorlijk ingeklapt. “Het voelde alsof ik een long miste.”

Met een door technische problemen mislukte kwalificatie, een inhaalrace die hem de tweede plaats achter teamgenoot Sergio Pérez opleverde en een bonuspunt voor de snelste raceronde waardoor hij de leiding in het wereldkampioenschap behield, stapte Verstappen twee weken geleden in Jeddah in het vliegtuig naar huis. Vermoeid na een, zo stelt hij, fysiek zwaarder weekend dan normaal.

“Na het eerste rondje in VT1 voelde het alsof ik twee ronden nodig had om weer normaal te kunnen ademen”, bekent Verstappen in Melbourne, waar hij bij de bookmakers de grote favoriet is voor de overwinning. “Het had behoorlijk wat invloed op het weekend, ik had gedacht dat het wel voorbij zou zijn. Vaak ben je na twee, drie dagen weer in orde als je ziek bent geweest.” Dit keer dus niet, zo ontdekte hij. “Het was een van eerste keren dat ik me fysiek beperkt voelde. Het gaat nu beter, dit weekend zou alles goed moeten zijn. Maar in het begin kon ik thuis bijna niet lopen… Het voelde alsof ik een long miste.”

De pauze die na Melbourne volgt, door het annuleren van de Chinese GP wordt er vier weken niet geracet, komt Verstappen dan ook niet slecht uit. “Een paar weken geleden had ik er eerlijk gezegd niet naar uitgekeken, zo vroeg in het seizoen al drie weken vrij. Als ik me goed en fit voel”, zo zegt hij, “blijf ik liever gewoon racen. Nu kan ik die tijd gebruiken om te trainen, aan te sterken en weer volledig fit te worden.”