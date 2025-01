Nog geen twee weken na zijn vertrek bij Sauber heeft voormalig topman en ‘tussenpaus’ Alessandro Alunni Bravi al een nieuwe baan. De Italiaan wordt de nieuwe Chief Business Affairs Officer van McLaren. Alunni Bravi mag vanaf 1 februari bij het Britse team aan de slag.

De rol van Chief Business Affairs Officer is speciaal voor Alunni Bravi gecreëerd. De Italiaan zal zijn ervaring als teambaas gebruiken voor “een reeks zakelijke aangelegenheden van McLaren Racing, waaronder juridische zaken, coureursontwikkeling, commerciële zaken, het beheer van coureurscontracten en het beheer van rechtenhouders en bestuursorganen.”

Ook het McLaren Driver Development-programma komt onder de verantwoordelijkheid van Alunni Bravi te vallen. De Italiaan vervangt hierbij de elders geplaatste Stephanie Carlin. Alunni Bravi was eerder de directeur en teamvertegenwoordiger van het Zwitsere Sauber, een rol die hij tijdelijk bekleedde. De vanuit Red Bull overgekomen Jonathan Wheathley neemt, samen met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, de taken van Alunni Bravi bij Sauber over.

‘Hele leven fan’

“Ik ben erg blij dat Alessandro bij ons komt werken met zijn uitgebreide expertise en autosportachtergrond”, zegt McLaren-CEO Zak Brown in het officiële persbericht. Ook Alunni Bravi zelf kan niet wachten tot hij bij het Britse team aan de slag mag.

“McLaren is een team waar ik al mijn hele leven een grote fan van ben en het maakt daarom persoonlijk speciale emoties los om de kans te krijgen om nu met zo’n geweldige groep mensen te werken”, vertelt de Italiaan. “Ik ben zo dankbaar dat ik bij zo’n geweldige organisatie mag werken met de waarden en cultuur die van buitenaf zo duidelijk te zien zijn.”

