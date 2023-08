Lando Norris bleek zaterdag in de kwalificatie in Zandvoort de voornaamste uitdager van Max Verstappen. De Nederlander van pole position afhouden, zat er echter niet in. “Max is veel te snel. Je moet hopen op een fout van Max. Dat deed ik ook, maar die kwam er niet. Dus dan is P2 het maximaal haalbare.”

Het is niet dat de McLaren-coureur met de term ‘fout’ zijn goede kameraad Verstappen iets ernstig toewenste, maar hij wilde er maar mee zeggen dat een pole position er alleen in zat als de Nederlander ergens wat tienden had laten liggen.

“Maar zelfs dan is het gat nog aardig groot”, zei de voornaamste uitdager met het oog op de marge van meer dan een halve seconde. “Een perfect rondje had me ook geen pole gebracht.” Teambaas Zak Brown sprak soortgelijke woorden na afloop. “Lando heeft het uitstekend gedaan, meer dan een tweede plaats achter Max zit er niet in voor ons qua verschil.”

Ook bij Norris overheerste de tevredenheid dan ook na afloop. “Uiteindelijk is P2 natuurlijk prima, daar teken ik voor en ik ben er blij mee”, besloot hij. “Zeker gezien de omstandigheden. Persooonlijk hou ik overigens wel van zulke omstandigheden. Maar een chaotische kwalificatie was het wel.”