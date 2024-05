De Formule 1 kijkt in het kader van het volgende Concorde Agreement naar de voorwaarden voor nieuw teams om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Duidelijk is dat teams de drempel verder willen verhogen. Het idee is dat een nieuwkomer de bestaande teams moet compenseren voor een bedrag van minimaal 600 miljoen dollar. Bovendien zou men het eerste seizoen geen recht hebben op prijzengeld.

Het nieuwe Concorde Agreement moet ingaan vanaf 2026. Hierin worden alle commerciële afspraken vastgelegd. De besprekingen tussen de teams en de commerciële rechtenhouder Liberty Media zijn inmiddels opgestart.

Een belangrijk onderdeel van de besprekingen is het eisenpakket voor eventuele nieuwkomers. Dat laatste is momenteel een heet hangijzer, gezien de problemen die Mario Andretti (foto boven) ondervindt om zich een plaatsje op de grid te verwerven.

Verwateringsfonds

Momenteel bestaat er al een zogenoemd verwateringsfonds. Een nieuwkomer moet momenteel een eenmalige betaling in het fonds doen ter hoogte van 200 miljoen dollar om het verlies aan commerciële inkomsten van de huidige tien teams eenmalig te compenseren. De teams willen echter dat de voorwaarden worden aangepast, zo bevestigen bronnen in de paddock.

Een van de ideeën die op tafel ligt is om het bedrag op te hogen naar minimaal 600 miljoen dollar en dat dan te spreiden over een periode van vijf jaar. Daarnaast zou een nieuw team in het eerste seizoen geen aanspraak maken op prijzengeld.

De verzwaring van de toelatingseisen zouden het voor een debuterend team aanzienlijk minder interessant maken om toe te treden. Overname van een bestaand team zou daarentegen juist interessanter worden. Daarmee komt het commerciële verdienmodel van de huidige teams dan immers niet verder onder druk te staan.

