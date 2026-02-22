Ook James Vowles ziet hoe er op dit moment in het Formule 1-veld vooral nog ‘spelletjes’ worden gespeeld. Volgens de teambaas maakt vooral Red Bull zich schuldig aan het zogenoemde ‘sandbagging’, nadat de krachtbron van het Oostenrijkse team nog als een van de sterkste van de grid werd bestempeld. ‘Sindsdien hebben ze het een stuk rustiger aan gedaan’, valt Vowles op.

Voorafgaand aan de testdagen van Bahrein werd het team van Mercedes al gezien als een van de titelfavorieten. Deze hoge verwachtingen voor de Zilverpijlen kwamen met name door de gloednieuwe krachtbron. Mercedes zou naar verluidt als beste hun huiswerk hebben gedaan voor het 2026-motorreglement. Zelf probeerde het Duitse team deze druk al gauw te verleggen naar Red Bull, zo constateerde Max Verstappen, die de Zilverpijlen ook meteen van ‘sandbagging’ verdacht.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was echter niet de enige die de Red Bull-krachtbron prees; ook Carlos Sainz concludeerde dat de Oostenrijkers ‘een stap verder’ waren dan de rest van het veld. Red Bull zelf wees de favorietenrol echter weer af. Volgens James Vowles – teambaas van Mercedes-klantenteam Williams – worden er zo allemaal spelletjes gespeeld in de paddock.

Spelletjes

“Red Bull zag er erg goed uit, totdat we het over hun krachtbron hadden. Sindsdien hebben ze het een stuk rustiger aan gedaan”, analyseert Vowles tegenover F1TV. De teambaas gelooft dat dezelfde vier topteams van vorig jaar – Red Bull, Mercedes, Ferrari en McLaren – ook dit seizoen de dienst uitmaken. “Ferrari, petje af voor hen, echt waar. Ze komen met geweldige innovaties, ze gaan vooruit en ik denk dat ze competitief zullen zijn.”

LEES OOK: Hülkenberg wacht Audi’s plaats in de rangorde af: ‘In Melbourne gaat de broek omlaag’

“Mercedes, gewoon omdat ze heel sterk uit de startblokken kwamen en de hele tijd sterk zijn gebleven. Je kunt ze niet onderschatten”, vervolgt Vowles. “Wat ik dus wil zeggen is dat het zelfs binnen de paddock op dit moment moeilijk te zeggen is, afhankelijk van welke spelletjes mensen spelen met de krachtbron en brandstof”. De Brit lijkt hiermee te verwijzen naar het ‘sandbagging’ dat ieder jaar plaatsvindt binnen de Formule 1. Teams halen dan nog niet het maximale uit hun auto’s.

Verwachtingen voor Williams

Volgens Vowles is zijn eigen team op dit moment in ‘het kleine groepje auto’s achter’ de top-vier. “Ik bedoel, mijn verwachting is dat we ons effectief kunnen ontwikkelen in een tempo dat gelijk is aan of hoger ligt dan dat van de teams om ons heen, zeker de middenmoot”, zegt hij. “Dat zou de verwachting zijn. Maar zoals ik al honderd keer heb gezegd, zou ik graag willen zeggen dat we strijden om het kampioenschap of strijden in die top-vier.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.