Verslaggever André Venema is ter plekke in Jeddah en blikt samen met Bas Holtkamp terug op de vrijdagsessies van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Red Bull deelde wederom de lakens uit, maar ook Aston Martin liet zich weer van voren zien. Daarnaast staan we even kort stil bij een jubileum: André is dit jaar namelijk 20 jaar Formule 1-verslaggever! Hij tovert wat mooie verhalen uit de oude doos: van de grootse feesten van Red Bull tot aan interviews met kleurrijke figuren als Bernie Ecclestone en Flavio Briatore. Mis het niet!

(Klik hier voor Spotify, iTunes, Google podcast of YouTube)



