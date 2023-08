Met een staande ovatie vanaf de tribunes begint Max Verstappen aan zijn derde Formule 1-campagne op Zandvoort. Het duinencircuit ademt en kleurt na de voortvarende opening van de wereldkampioen alweer oranje, net als in de voorgaande edities.

De treinen op weg naar de badplaats, elke vijf minuten vertrekt er dit weekend eentje vanaf Amsterdam CS, zitten ’s ochtends al mudvol en zijn door NS dit jaar omgedoopt tot Max Express.

Verstappen is, met zogenaamde flow vis op de auto om de luchtstroom te visualiseren, zoals gebruikelijk direct op tempo. Halverwege de sessie is Verstappen ruim een halve seconde sneller dan Lewis Hamilton, die de tweede seizoenhelft Fernando Alonso van de derde plek in het wereldkampioenschapsklassement hoopt te kunnen te stoten. De Spanjaard, die in de eerste acht races zes keer op het podium heeft gestaan, is zich net als zijn werkgever Aston Martin bewust van het gevaar.

In tegenstelling tot de meeste teams heeft de Britse renstal een groot pakket aan upgrades meegenomen naar Zandvoort, inclusief een nieuwe diffuser en vloer. In de eerste training is het derhalve vooral testen geblazen. Alonso, hij maakt een zeldzaam uitstapje naar de grindbak, zal redelijk tevreden zijn met de aanpassingen. De veteraan is uiteindelijk nog geen drietiende langzamer dan Verstappen. Het trainingsuurtje van teamgenoot Lance Stroll valt door een technisch probleem met de AMR23 compleet in het water.

Hetzelfde geldt voor Nico Hülkenberg, de Duitser die een dag eerder net als collega Kevin Magnussen zijn contract met Haas met een jaar heeft verlengd. Tien minuten voor het einde van de sessie parkeert hij zijn bolide in bocht 13 over het grind in de muur. De rode vlag die erop volgt leidt tot enige vertraging, omdat Hülkenbergs auto moet worden weggesleept. Verstappen, een van de weinige coureurs die nog geen snelle ronde op de zachtste en snelste band heeft geklokt, doet dat pas in de slotminuten. Met de inmiddels bijna gebruikelijke uitkomst, P1. Alonso en Hamilton volgen op gepaste afstand, Sergio Pérez noteert op bijna een halve seconde de vierde tijd.

