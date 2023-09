Gaat Ferrari twee weken na de mislukte poging in Monza de recordreeks van Red Bull en Max Verstappen alsnog beëindigen? De sterren lijken gunstig te staan bij de nachtrace in Singapore, want ook in de derde training is Ferrari de trendsetter.

Carlos Sainz heeft na zijn knappe race in Monza twee weken geleden, hij werd er na een leeuwengevecht met twee Red Bulls en teamgenoot Charles Leclerc uiteindelijk derde, kennelijk extra zelfvertrouwen getankt. De Spanjaard noteert vrijdag in VT2 de snelste tijd, nog geen etmaal later voert hij opnieuw de ranglijst aan, nipt voor George Russell (Mercedes) en Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (vierde) volgt op gepaste achterstand.

Is Red Bull kwetsbaar? Is de winnende serie, vijftien Grands Prix-zeges op rij, serieus in gevaar? Verstappen liet er na de eerste twee trainingssessies geen twijfel over bestaan: de openingsdag was geenszins volgens plan verlopen. Het verschil met (vooral trendsetter Ferrari) is te groot. Een zwabberende achterkant, onbalans en daardoor minder vertrouwen in de RB19 deden de huidige en toekomstige constructeurskampioen zichtbaar pijn in de Tropen. “Andere teams ruiken hun kans”, beweert Karun Chandhok, analist bij de Britse betaalzender Sky Sports. “Zeker Ferrari.”

Ferrari domineert

De Italiaanse renstal domineerde vrijdag de eerste trainingen. Op Red Bulls thuisbasis in Milton Keynes moest de hele nacht in de simulator worden doorgewerkt- en gereden om de problemen in Singapore te analyseren en ook te kunnen tackelen. Gelet op de tijden in het afsluitende trainingsuur en de aanpassingen aan de set-up lijkt dat enigszins gelukt.

Verstappen noteert halverwege VT3 de snelste tijd op de mediumband, slechts drieduizendste voor Ferrari’s Charles Leclerc. Carlos Sainz duikt er echter een flink stuk onder, hij is op de mediumband bijna een halve seconde sneller dan Verstappen.

De Spanjaard is opnieuw niet te stuiten, ook niet als de kwalificatiesimulaties op het programma staan. Waar Verstappen veel klaagt over de RB19, vliegt Sainz over het asfalt. De sterren lijken gunstig te staan voor hem. “Dit kan een van de spectaculairste races van het jaar worden”, gelooft Danica Patrick, voormalig IndyCar-coureur en in Singapore analist voor Sky Sports. “Red Bull zit altijd in de mix, McLaren is sterk, Mercedes lijkt ook goed en Ferrari is supersnel.”

Uitslagen

