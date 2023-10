Max Verstappens honger is na zijn derde wereldtitel twee weken geleden in de bakoven van Qatar, nog lang niet gestild. In Amerika, waar hij bij de wedkantoren met stip op 1 staat voor een volgende dubbelslag, zet hij in de eerste en enige training de toon. Maar Ferrari en Mercedes lijken niet ver weg.

Het voorlaatste sprintweekend van dit jaar, nummer zes volgt over twee weken in Brazilië, betekent voor alle tien teams dat er slechts een uurtje beschikbaar is om de juiste afstelling voor de auto te vinden en de bandenduur te testen. Een klus die volgens Charles Leclerc niet alleen stressvol, maar bepalend is voor het verdere verloop van de driedaagse.

“De vrije training heeft de meeste invloed op het hele weekend, omdat je de set-up van de auto daarna niet meer kunt aanpassen. Onze prioriteit is die sessie sterk te starten en vervolgens het juiste besluit te nemen met betrekking tot de afstelling. Dat is”, meent Leclerc, “belangrijker dan de vraag of de auto wel bij de karakteristiek van een circuit past.”

Het Circuit of the Americas zou Ferrari’s SF-23, zo is de algemene verwachting, moeten liggen. De ruim vijf kilometer lange, hobbelige baan nabij Austins luchthaven kent weinig langzame bochten, een van de minder sterke punten van de uitdager van 2023. Ferrari heeft in de komende vijf races van alles te winnen. Het jaagt op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, goed voor extra miljoenen uit Formule 1’s prijzenpot en nu nog in handen van Mercedes. Die renstal heeft in Amerika een nieuwe vloer onder de auto gemonteerd, waarmee het hoopt de kloof met Red Bulls RB19 – voor de Amerikaanse GP in een speciale kleurstelling gespoten – iets verder te kunnen dichten.

De vooruitzichten daarop lijken, voor wat het waard is in een trainingssessie, best aardig. Max Verstappen zet op de buckelpiste, zoals gebruikelijk, direct de toon. Maar Lewis Hamilton positioneert de opgepimpte Mercedes na een kwartiertje toch voor de RB19 van de wereldkampioen. Problemen zijn er in het eerste half uur voor Lance Stroll, die door haperende remmen slechts vijf ronden kan rijden. Oscar Piastri ontsnapt ternauwernood aan een harde crash, McLaren-teamgenoot Lando Norris noteert ondertussen de snelste tijd.

Wanneer in de laatste tien minuten de zachtste banden onder de auto’s worden gegooid voor een kwalificatiesimulatie, is Alex Albon de eerste die Norris’ tijd verbetert. Verstappen is de volgende. Zijn rondje wordt door de collega’s niet geëvenaard of verbeterd. Leclerc komt nog het dichtst in de buurt, Hamilton (met een stevige uitglijder onderweg) eindigt op P3.

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten met o.a. het complete tijdschema

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!