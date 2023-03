De eerste vrije training van het nieuwe Formule 1-seizoen is een prooi geworden voor Sergio Pérez. De coureur van Red Bull Racing klokte op het Bahrain International Circuit een tijd van 1:32.758 en was daarmee vier tienden sneller dan de rest van het veld.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso werd tweede, terwijl Max Verstappen op de derde plaats eindigde. Nyck de Vries kwam in zijn eerste vrije training als AlphaTauri-coureur niet verder dan de zestiende tijd.

Meters maken

Alexander Albon ging om 12:30 uur als eerste de baan op, direct gevolgd door Williams-teamgenoot Logan Sargeant en beide Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Ook Nyck de Vries besloot meteen meters te maken, terwijl Max Verstappen – niet voor het eerst – nog even binnen bleef staan.

Alle ogen waren in deze eerste sessie echter gericht op Aston Martin, waar Fernando Alonso zijn twintigste Formule 1-seizoen ingaat De 41-jarige Spanjaard was direct bovenaan de tijdenlijst te vinden, maar teamgenoot Lance Stroll had een wat mindere start. De Canadees reed vanwege een breukje in zijn pols nog geen meter dit jaar en in VT1 hielden technische problemen hem lang aan de kant.

Vooraan was het Red Bull dat – toegegeven, als enige op de zachte banden – de lakens uitdeelde, maar ook Lewis Hamilton zag er redelijk comfortabel uit. “Aan het eind van de eerste sector had hij slechts twee tienden achterstand op Pérez”, aldus Sky Sports-analist Anthony Davidson. “De auto ziet er goed uit, beter dan tijdens de tests, maar ze hebben nog wel wat werk te verrichten.”

Scuderia schuiver

Bij Ferrari zal men wat minder ontspannen hebben toegekeken. De rondetijden waren aanvankelijk niet om over naar huis te schrijven en een flinke schuiver van Carlos Sainz zal niet hebben bijgedragen aan het vertrouwen van de Scuderia.

Het uitstapje van Sainz zou te maken kunnen hebben met de nieuwe achtervleugel van de SF-23 die slechts één aanhechtpunt met het chassis heeft en behoorlijk los leek te zitten.

Uiteindelijk was het dus Pérez die als snelste het 5.412 meter lange circuit rondde. De voorbereiding op de Grand Prix van Bahrein gaat vanmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd verder met de tweede vrije training. Die sessie is belangrijker dan deze eerste training, omdat die onder dezelfde omstandigheden als de race wordt verreden.

