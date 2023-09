Max Verstappen is zijn campagne Formule 1’s geschiedenisboeken op gewijde, Italiaanse racegrond te gaan herschrijven voortvarend gestart. De jacht op een tiende opeenvolgende, recordbrekende overwinning wordt op het Autodromo Nazionale Monza in stijl geopend.

De aanloop naar de eerste vrije training op de hogesnelheidstempel in Monza wordt vooral gedomineerd door een paar opmerkelijke en ook harde uitspraken van Lewis Hamilton, die donderdag zijn contract met Mercedes (naar verluidt tegen een jaarwedde van ruim €50 miljoen) tot 2026 heeft verlengd. Volgens de Brit is de huidige dominantie van Max Verstappen door de media ‘nogal opgeblazen’ in vergelijking met die overheersing van hem en andere oud-kampioenen.

“Toen ik in de kwalificatie zestiende sneller was dan Valtteri (Bottas, red), werd niet hetzelfde gezegd en geschreven dan wanneer Max nu zestiende sneller is dan Pérez. Het wordt veel meer ‘opgeblazen’”, oordeelt de zevenvoudig wereldkampioen. “Naar mijn idee zijn de teamgenoten die ik heb gehad, zoals Valtteri maar eigenlijk al mijn teamgenoten, veel beter dan die Max heeft (gehad). Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Nico (Rosberg)… Deze jongens waren allemaal zeer consistent”, beweert de veteraan. Volgens Hamilton heeft Verstappen binnen zijn team nog nooit tegen een coureur van dat kaliber geracet.

Verstappen zal het bericht ter kennisgeving hebben aangenomen. Hij start op een zonnige vrijdagmiddag (25 graden) in Monza voortvarend zijn campagne Formule 1’s geschiedenisboeken met zijn tiende zege op rij te gaan herschrijven. De wereldkampioen doet dat met een nieuwe voorvleugel en aangepaste achtervleugel op de RB19 om zoveel mogelijk topsnelheid te kunnen genereren op het Autodromo Nazionale Monza, waar 85 procent van de omloop volgas is.

Zoals gebruikelijk lis Verstappen direct op snelheid. De meeste tegenstand wordt de komende dagen (afgezien van teamgenoot Pérez) verwacht van Ferrari, dat met een speciale kleurstelling van de auto in Monza rijdt. Volgens Fernando Alonso is de SF-23 snel op de rechte stukken, korte bochten, chicanes en zo op maat gesneden voor Monza. Het minieme verschil (0.046 sec) waarmee Carlos Sainz zich op P2 nestelt, zou daarvoor wellicht een eerste indicatie kunnen zijn. Maar of Ferrari Verstappens geplande feestje in Italië daadwerkelijk kan verstoren? De wereldkampioen sluit het eerste trainingsuur als snelste af, voor Carlos Sainz, Pérez en Leclerc.

