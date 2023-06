Max Verstappen heeft bij de eerste en enige vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd geklokt. In de opmaat naar de kwalificatie later op de dag bleef de wereldkampioen op een minder snelle bandensoort Carlos Sainz en Charles Leclerc royaal voor.

Een uurtje, meer hebben de teams in Spielberg niet de bolides af te stellen voor de kwalificatie voor het hoofdnummer van zondag én de sprintkwalificatie- en race een etmaal eerder. Tijd is kostbaar in de enige vrije training die in het sprintweekend op de Red Bull Ring beschikbaar is. Vanaf de eerste minuut is het spitsuur op het een na kortste circuit (4318 meter) van de kalender.

Voor zes teams (Red Bull, Williams, Ferrari, Haas, AlphaTauri en McLaren) heeft het trainingsuurtje nog meer betekenis dan normaal: ze hebben allerlei updates voor de auto’s meegenomen naar Oostenrijk. Sommigen subtiele (achterwielophanging Red Bull), anderen grotere, zoals Ferrari (nieuwe voorvleugel) en McLaren (vloer).

De Britse renstal heeft in Spielberg bijna een B-spec gefabriceerd voor Lando Norris (collega Oscar Piastri moet nog even geduld hebben): alleen de voorvleugel is van de belangrijkste componenten onveranderd gebleven. Ferrari daarentegen zit in het verdachtenbankje. De Scuderia zou onlangs tijdens een filmdag op thuiscircuit Fiorano illegaal een nieuwe voorvleugel hebben getest, zo is op uitgelekte foto’s op Twitter te zien. Bij een filmdag (voor marketingdoeleinden) mag er 100 kilometer worden gereden en is testen van nieuwe onderdelen strikt verboden. Ferrari heeft alle aantijgingen, zoals verwacht, ontkend.

In de openingsfase doen Charles Leclerc en Carlos Sainz het namens de Italiaanse renstal rustig aan. Maar in de slotminuten geeft het duo, met nieuwe voorvleugel op de SF23, gas. De teams testen in de eerste vijftig minuten vooral de bandensoorten. Na een kwartiertje zet Max Verstappen op de hardste band de snelste tijd neer, voor Fernando Alonso (mediums) en Lewis Hamilton (ook hard). Bij een volgende poging rondt de zevenvoudig wereldkampioen de Red Bull Ring wel als snelste, hij is bijna tweetiende sneller dan Verstappen.

VIDEO: Bekijk hier de samenvatting van VT1 in Oostenrijk

in de slotminuten gooien bijna alle coureurs de snelste bandensoort (rood) onder voor een vliegende ronde. De Ferrari’s zetten daarin de toon, maar in het zicht van de finish noteert Verstappen de beste tijd. Hij is op de mediumband (!) ruim twee tiende sneller dan Sainz en Leclerc. Nyck de Vries zet de zestiende tijd neer, net achter teamgenoot Yuki Tsunoda.

