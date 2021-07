Max Verstappen heeft zijn goede vorm ook in Engeland voort kunnen zetten. Met een tijd van 1.27.035 is hij ruimschoots de snelste tijdens de eerste vrije training op Silverstone. Lando Norris klokte de tweede tijd, maar liefst 0.779 seconden langzamer dan de Nederlander. Daarachter was het wel spannend. Lewis Hamilton is op de derde plaats slechts een duizendste langzamer dan zijn landgenoot.

Toto Wolff zei in aanloop naar het GP-weeekend in Groot-Brittannië al dat het team dat als eerste op snelheid zou komen, de rest van het weekend in het voordeel zou zijn. Als de Oostenrijker gelijk heeft, betekent dat slecht nieuws voor zijn team. De Duitse renstal kwam niet in de buurt van de tijd van Verstappen. “Zeven tienden? Waar komen die nou weer vandaan?, vraagt Hamilton zich over de boordradio zelfs even af. Het thuisvoordeel en de upgrades die Mercedes naar Groot-Brittannië heeft meegenomen helpen niets. Valtteri Bottas (+0.862) finisht vijfde.

Mercedes begint nog sterk aan de eerste vrije training in Engeland. Na tien minuten is de W12 de snelste auto op de baan. De Red Bulls staan op dat moment echter binnen. Als Verstappen weer de baan op komt op de mediumband, zet hij met veertig minuten op de klok de snelste tijd op het scoreboord. De Nederlander is op dat moment het snelst in alle drie de sectoren en slaat een gat van meer dan een seconde ten opzichte van Lewis Hamilton. Twintig minuten later rijdt Verstappen in zijn eerste run op de zachte punt opnieuw een seconde sneller dan de rest van het veld.

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Omdat er vanavond al gekwalificeerd wordt voor de sprintrace en de sprintrace de opstelling voor de race op zondag bepaalt, doen de meeste coureurs het ietwat rustig aan tijdens VT1. Weinig glijpartijen, spins of uitstapjes deze sessie dus. Alleen Sainz maakte een pirouetje in zijn SF21. Wel werden enkele track limits overschreden, die onder andere Hamilton een keer zijn tijd kostte.

De eerste vrije training is dit weekend extra belangrijk omdat de auto’s hierna direct parc ferme ingaan. De teams mogen de rest van het weekend alleen nog de afstelling van de voorvleugel veranderen. Verder staat de setup van de auto nu grotendeels vast. Het was daarom dan ook behoorlijk druk op de baan tijdens de eerste sessie. Teams hadden slechts een uur de tijd om de juiste afstelling te vinden.

Naast Lando Norris is ook Ferrari een positieve uitschieter vanmiddag. Charles Leclerc en Carlos Sainz deden op de persconferentie nog hun best om de verwachtingen in te perken, maar met een vierde en vijfde plek zullen de Italianen tevreden zijn. George Russell komt daarentegen slecht uit de verf tijdens zijn eerste optreden in Engeland dit weekend. De Williams-coureur staat stijf onderaan, vijf hondersten langzamer dan Nikita Mazepin.

De kwalificatie voor de sprintrace staat vanavond voor 19:00 op het programma. Deze kwalificatie heeft de vorm van het oude format met als enige verschil dat de teams alleen gebruik mogen maken van de zachte band. De sessie is live te volgen op Ziggo Sport en via ons Liveblog.