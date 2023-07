Aangezien Red Bull ook deels Brits is en in Milton Keynes zetelt, geldt de Britse GP voor Max Verstappen naar eigen zeggen niet als een uitwedstrijd. Toch is het overgrote deel van de toeschouwers in Silverstone op de hand van Lewis Hamilton en de andere Britten. Dat publiek kan zich echter maar beter voorbereiden op winst van Verstappen. Dat bleek uit de dominantie van de Nederlander op vrijdag.

Verstappen heerste al in de eerste vrije training en in de tweede sessie was dat niet anders. De Red Bull zag eruit alsof die op rails reed, zowel in de korte als de lange runs van VT2. Dat is goed nieuws voor Verstappen, maar ook voor het team. Dat hoopt dit weekend de elfde achtereenvolgende Grand Prix-zege te boeken, een evenaring van het record van McLaren uit 1988.

Net als in de eerste vrije training is er ook in de tweede sessie aanvankelijk weinig grip. Veel zeggen de tijden in de openingsfase dan ook niet. Pas als Fernando Alonso als eerste coureur op zachte banden probeert de limiet te zoeken, wordt het in het warme Silverstone interessant. Verstappen toont meteen zijn snelheid en wordt in de rest van de training niet meer van de eerste plek verdrongen.

Probleem voor Leclerc

Ferrari-coureur Carlos Sainz komt nog wel dicht bij de snelste tijd van Verstappen, maar meer dan best of the rest zit er niet in. Teamgenoot Charles Leclerc treft het overigens niet: door elektronische problemen komt hij uiteindelijk helemaal niet in actie tijdens de tweede vrije training. Mercedes heeft het ook weer moeilijk; het is een tegenvallende dag. Beter vergaat het Williams, dat met Alex Albon en Logan Sargeant respectievelijk de plekken drie en vijf bezet.

Na de verdienstelijke elfde plaats in VT1 wordt Nyck de Vries in de AlphaTauri in de tweede vrije training negentiende. Teamgenoot Yuki Tsunoda eindigt eveneens in de achterhoede, zij het een plek hoger: achttiende. Werk aan de winkel dus voor het zusterteam van Red Bull.

Het zegt overigens niet per se iets voor de kwalificatie van zaterdag, want die vindt met 60 procent kans op neerslag mogelijk plaats op een natte baan. Er is ook een kans(je) dat er zelfs bij de start zondag een bui over het circuit trekt, al is het daarna naar verwachting snel droog.

