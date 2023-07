Dat er zaterdagmiddag tijdens de vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië een grote kans op regen is, was bekend. Maar op zondag neemt nu ook de kans op een bui toe bij de start van de race. Dat blijkt uit het meest actuele weerbericht van de FIA in samenwerking met Metéo France.

De voorspellingen geven aan dat er zondagmiddag rond 15.00 uur plaatselijke tijd (16.00 uur Nederlandse tijd) op het circuit van Silverstone een kans is van zo’n 40 procent op neerslag. Dat is precies op het moment waarop de wedstrijd in Engeland van start gaat. Hoewel de kans minder dan de helft is, is het toch iets om in het achterhoofd te houden voor zowel teams als coureurs.

In hoeverre gok je met de set-up in de kwalificatie al op eventuele regen op de zondag? Het antwoord blijkt 24 uur eerder, want dan wordt er om de pole position gestreden. De kans op regen tijdens die sessie is 60 procent. Enkele uren eerder, om 12.00 uur plaatselijke tijd, is die kans zelfs 80 procent. Dat zou betekenen dat het tijdens de derde vrije training zeer waarschijnlijk al gaat regenen.

Op de vrijdag is het tijdens de eerste twee vrije trainingen nog wel ‘gewoon’ droog in Engeland. De temperaturen blijven hoe dan ook alle dagen aangenaam: ze schommelen het hele weekend zo tussen de 20 en 26 graden.

