Ook afgaande op de tweede vrije training belooft de GP van Abu Dhabi zondag (14.00 uur Nederlandse tijd) een intens duel te worden tussen Ferrari en McLaren. In VT2 is Lando Norris de snelste, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri. Max Verstappen moet op het Yas Marina Circuit, waar hij de afgelopen vier jaar zegevierde, genoegen nemen met de 17e tijd.

In de sessie voeren al vanaf het begin Ferrari en McLaren de tijdenlijst aan. Beide teams zijn nog in hevige strijd verwikkeld om het constructeurstitel. Het verschil bedraagt 21 punten in het voordeel van het Britse team van Lando Norris en Oscar Piastri. De gridpenalty die Charles Leclerc eerder vandaag opgelegd kreeg voor de race van zondag vanwege een noodzakelijke batterwijwissel, komt Ferrari dan ook erg ongelegen. Dat geldt overigens ook voor Leclerc zelf, die nog uitzicht heeft op de tweede plaats in het rijderskampioenschap en slechts een achterstand van acht punten heeft op Norris.

De viervoudig wereldkampioen én aanstaande vader Max Verstappen stond vrijdagochtend bij de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi aan de kant. Zijn stoeltje werd contractueel ingenomen door Isack Hadjar, die dit weekend overigens de F2-titel kan veroveren. In VT2 moet Verstappen op zoek naar de juiste afstelling. Dat verloopt niet meteen naar wens. Over de boordradio klaagt hij over gebrek aan vermogen bij lage toeren en over onderstuur.

Verstappen geeft terrein prijs

Halverwege de sessie voert Norris de tijdenlijst aan met 1.24,332, voor de Ferrari’s van respectievelijk Charles Leclerc (1.24,450) en Carlos Sainz (1.24,570). Max Verstappen moet op zijn mediums aanzienlijk meer terrein prijsgeven: 1.24,958.

In het tweede deel van de sessie, bij zonsondergang, komt Verstappen in de kwalificatiesimulatie op de snelle softs iets beter uit de verf, maar het is onvoldoende om het gat met McLaren en Ferrari te dichten. Nog steeds klaagt hij over een gebrek aan grip aan de voorzijde van de auto, een bekend euvel bij de RB20. Uiteindelijk geeft de regerend wereldkampioen iets meer dan een seconde toe op de snelste tijd van Norris en komt daardoor niet verder dan P17. Ook Sergio Pérez worstelt met de RB20 en blijft steken op de 14e stek.

Kortom, werk aan de winkel voor de formatie uit Milton Keynes om te zorgen dat het er morgen tijdens de kwalificatie beter aan toe gaat. Beter gaat het bij het team van Haas waar Nico Hülkenberg de derde tijd noteert en teamgenoot Kevin Magnussen naar P8 rijdt.

Uitslagen

