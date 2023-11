George Russell deelde zaterdag namens Mercedes in de derde vrije training de lakens uit in Abu Dhabi. De Brit was van meet af aan op dreef en bleek de snelste man van het veld. Het geldt als een waarschuwing voor de concurrentie: als het aan Mercedes ligt, zal Verstappen zondag niet zomaar winnen en Ferrari kan in de strijd bij de constructeurs de borst nat maken.

Of andere teams zich zorgen maken over Mercedes op basis van deze sessie, is overigens de vraag. Zo weten ze bij Ferrari dat ze in de kwalificatie altijd snel zijn. En zal de Red Bull op zondag ongetwijfeld qua racepace weer schier onklopbaar blijken.

Verstappen was vrijdag echter niet blij met de balans in de auto, hij sprak van veel onderstuur. Hoe zou dat in de derde vrije training gaan? In eerste instantie meldde de Nederlander dat hij juist nu een auto had die veel aan het glijden was. Hij herstelde zich later in de sessie, kende in de slotfase dan weer wat momentjes en sloot af met de zesde plaats. Heel tevreden klonk de Nederlander bepaald niet over de boordradio: werk aan de winkel dus.

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc hielden lange tijd de kaarten tegen de borst: het duo kwam pas tien minuten voor het einde op zacht naar buiten, daarvoor reden beide coureurs alleen op de mediumbanden rond. Op het snelste rubber maakten ze echter weinig indruk, tot verrassing van Leclerc op de boordradio. Sainz eindigde zelfs als twintigste en dus laatste. Naar verwachting zijn de Ferrari’s in de kwalificatie echter een stuk sneller.

Mercedes zal dat hoe dan ook zijn: althans, Russell. Want waar Lewis Hamilton veel moeite had (twaalfde), was zijn teamgenoot uitstekend op dreef. Achter de Brit eindigden Lando Norris en Oscar Piastri namens McLaren als tweede en derde in de vrije training.

Wat het zegt? Niet alles, want hoeveel brandstof zat er in de wagens? Een mooie opmaat naar de kwalificatie was de sessie wel. De ogen zijn daarbij vooral gericht op de strijd tussen Mercedes en Ferrari, naast uiteraard de vraag wat Verstappen kan.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Uitslagen

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi