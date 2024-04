Max Verstappen gaat in de slottraining van de Japanse Grand Prix verder waar hij na de eerste gebleven was. De wereldkampioen is, royaal, de snelste voor teamgenoot Sergio Pérez en George Russell.

Het derde en laatste trainingsuur van de teams de juiste afstelling te vinden voor kwalificatie en race bezorgt de Japanse fans vanaf het moment dat de lichten op groen springen, genoeg actie op de baan. In tegenstelling tot de openingsdag waar die door de verregende tweede vrije training en de rode vlag in de eerste, veroorzaakt door een stevige uitglijder van Logan Sargeant, behoorlijk beperkt bleef.

Bij Aston Martin is vrijdag lang doorgewerkt de bolide van Fernando Alonso ook van de nieuwste updates, die al op de auto van collega Lance Stroll zaten, te voorzien. Het gaat hierbij om onder meer gereviseerde side pods en een nieuwe vloer. Of het veel oplevert is de vraag: Alonso noteert de vijfde tijd, Stroll de achttiende. De Britse renstal heeft er in ieder geval hoge verwachtingen van.

Max Verstappen klaagt in de slotsessie over veel onderstuur en spiegels die trillen, teamgenoot Sergio Pérez vloekt over de boordradio dat zijn RB19 ‘niet te besturen is’ en Alex Albon roept dat hij ‘nul vertrouwen’ in Williams’ FW46 heeft. Esteban Ocon meldt dat zijn auto ‘meer stuitert’ dan voorheen. Bij Mercedes noteert Lewis Hamilton ondertussen de snelste tijd (op de zachtste band), nipt voor Verstappen (op de mediumband). Hamiltons collega George Russell concentreert zich vooral op de longruns, ook de Ferrari’s houden zich lang gedeisd.

In de slotminuten gooit het hele veld de zachtste band eronder voor een kwalificatiesimulatie. De uitkomst is voorspelbaar: Verstappen klokt de beste tijd. Hij is bijna 0,3 seconde sneller dan Pérez en Russell. Charles Leclerc zet de tiende tijd neer en is na afloop niet blij met de preparatie voor zijn kwalificatieruns. “Mijn hemel, waarom blijven we zo lang in de garage? Ik snap dat eerlijk gezegd niet. Dit is VT3, we hebben maar twee ronden…”

Uitslagen