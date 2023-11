De kwalificatie van de Las Vegas Grand Prix belooft op basis van de laatste training, die vijf minuten voor tijd voortijdig eindigt na een crash van Alex Albon, een hele interessante worden. De top-3 ziet er op het stratencircuit in elk geval vrij onorthodox uit. George Russell is de snelste, gevolgd door Oscar Piastri en Logan Sargeant.

Na de ultralange nachtdienst, de tweede vrije training eindigde door een losgeslagen putdeksel om vier in de ochtend, bleef de coureurs nieuw ongemak en gevaar dit keer wel bespaard. In het laatste trainingsuur blijkt opnieuw hoe verraderlijk het stratencircuit in de gokstad is. De glijpartijen zijn talrijk, veel coureurs maken een ongewild uitstapje buiten de baan. Vooral in bocht 12.

Net als de nacht ervoor zijn de Ferrari’s de trendsetter. Charles Leclerc zet op de mediumband de toon. Collega Carlos Sainz volgt in zijn spoor, de marge tussen de twee piloten is 0.091 seconde. Het is een tijd waaraan Max Verstappen, die pas na twintig minuten de garage uitrijdt, met de zachtste en snelste band aanvankelijk niet kan tippen. Hij geeft ruim 0,2 toe op Leclerc. Bij zijn volgende run, opnieuw op de zachtste bandensoort, schiet de wereldkampioen als eerste in de 1.34 en is daarmee twee tiende sneller dan teamgenoot Sergio Pérez.

Het is de opmaat voor een potje stuivertje wisselen. Pérez, George Russell en Oscar Piastri positioneren zich allemaal aan de kop van de tijdenlijst. Verstappen lijkt in de slotminuten hard op weg de Australiër te achterhalen, maar verremt zich in bocht 12. Russell verbetert zijn tijd en ook die van Piastri nog wel. Het blijkt een van de laatste hoogtepunten. Omdat Albon de muur schampt en daarbij een wiel verliest, wordt de slotsessie vijf minuten voor tijd gestaakt en ook niet meer hervat.

