Max Verstappen kondigde het donderdag al aan: de kwalificatie van de Mexicaanse GP wordt volgens hem een interessante. De wereldkampioen lijkt gelijk te krijgen, afgaande op de laatste vrije training. Die sluit hij weliswaar voor Alex Albon en Sergio Pérez als snelste af, maar de concurrentie ruikt bloed.

Na twee sprintweekends in Qatar en Amerika wordt, tot groot genoegen van Max Verstappen die een verklaard tegenstander van sprintraces is, de Grand Prix van Mexico-Stad volgens het ‘klassieke’ format afgewerkt. Drie trainingen, een kwalificatie en race. De eerste twee sessies werden vrijdag door de wereldkampioen gedomineerd, in de derde en laatste training houden de teams hun kaarten doorgaans niet meer tegen de borst.

Dat blijkt al in de openingsmeters. Na twintig minuten klokt George Russell een tijd die al beter is dan de snelste van Verstappen een etmaal eerder. Lewis Hamilton, hij zat vrijdag vol vraagtekens over de snelheid van Mercedes’ W14, geeft met ruim een halve seconde opvallend veel toe op zijn teamgenoot.

Beide Red Bulls blijven de eerste twintig minuten binnen. Sergio Pérez is de eerste van de twee die, onder luid gejuich van de Mexicaanse fans, naar buiten gaat. Hij komt op dezelfde (zachtste) bandensoort bij lange na niet in de buurt van Russells tijd. Ook Verstappen slaagt daar niet in, al is de marge gering (0.073). Opvallend halverwege de sessie is de positie van Daniel Ricciardo (P4), die vorige week in Austin na lange tijd zijn rentree heeft gemaakt en op het Autódromo Hermanos Rodríguez net als vrijdag een sterke indruk in AlphaTauri’s AT04 achterlaat.

Bij de tweede kwalificatiesimulatie neemt Verstappen de eerste plaats wel over van Russell, hij is ruim twee tiende sneller. Die tijd blijft lang staan. Maar in de slotfase wanneer de laatste kwalificatiesimulaties op het programma staan, schiet Alexander Albon (vrijdagochtend ook al rap) als eerste onder 1.18. Het antwoord van Verstappen laat niet lang zich op zich wachten, al is de marge met de Brit flinterdun (0.070).

Carlos Sainz ontsnapt tijdens zijn snelle ronde in de slotminuten ternauwernood aan flinke crash met Lance Stroll, die van de Spanjaard verbaal ook de volle laag krijgt voor zijn onachtzaamheid. De wedstrijdleiding heeft de Canadees op het matje geroepen.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!