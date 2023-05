Max Verstappen begint zaterdag in Miami vol vertrouwen aan de kwalificatie. In de afsluitende derde vrije training blijft hij in 1.27,535 zijn voornaamste belagers Charles Leclerc, Sergio Pérez en Carlos Sainz ver voor. Namens Alpine verrassen Esteban Ocon en Pierre Gasy met plekken vijf en zes.

Het duurt in de afsluitende vrije training even voordat alle coureurs een tijd neer hebben gezet. Bij Red Bull en Ferrari aan activiteit van meet af aan echter geen gebrek: Max Verstappen zet meteen de toon en leidt al na tien minuten soeverein de sessie voor Pérez, Leclerc en Sainz.

Achter hen maakt Gasly eerst al op de mediumband een goede indruk, even later rijdt hij ook op de zachte band de top-5 binnen. In de subtop en het middenveld hebben veel coureurs het lastig om de juiste grip te vinden. Zo zijn er ‘momentjes’ voor Alex Albon, Fernando Alonso en Nico Hülkenberg, later in de sessie verliezen ook Lando Norris en Lance Stroll bijna de controle over hun wagen.

De Vries en Tsunoda

Terwijl Verstappen enkele keren de snelste tijd scherper zet, wordt in Miami het asfalt ondertussen sneller en sneller. Er komt steeds meer grip; onder anderen Valtteri Bottas profiteert daarvan door naar plek vijf te rijden, Albon volgt op de zesde plaats en daarna rijdt Ocon de top-5 binnen.

Minder goed vergaat het Nyck de Vries. Hij is in eerste instantie sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda, maar eindigt uiteindelijk wederom als laatste. Tsunoda op zijn beurt verbetert zich nog wel naar plek 16, maar het AlphaTauri-duo bungelt onderaan de tijdenlijst. De updates in Miami lijken, net als op vrijdag, niet zo goed te werken als gehoopt.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami is zaterdagavond 22.00 uur.

Uitslagen GP Miami 2023 - 3e Vrije Training