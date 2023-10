Een heerlijk zonnetje of een flinke regenbui: in Brazilië kan het allemaal. Maar wat voor weer wordt het komend weekend tijdens de GP São Paulo? Een beetje van beide, zo blijkt uit de eerste voorspellingen. En dat kan gevolgen hebben voor de race op zondag op het Autódromo José Carlos Pace.

Vrijdag 3 november

Vier op de tien weermodellen laten vooralsnog zien dat het vrijdag gaat regenen. Oftewel: 40 procent kans. Spoiler alert: zondag blijft het tijdens de race met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid droog, dus een natte vrijdag zou de voorbereidingen van de teams ernstig in de war kunnen schoppen. Het is namelijk een weekend volgens het sprintraceformat: dat betekent slechts één vrije training voor de Grand Prix zelf en de kwalificatie ook meteen op vrijdag. De wind kan verraderlijk zijn, de temperaturen warm tot heet (30 graden tijdens de vrije training, 26 tijdens de kwalificatie).

Zaterdag 4 november

Een koude luchtstroom maakt van de zaterdag een iets minder warme dag in São Paulo. Droog blijft het wel, maar de temperaturen dalen enkele graden tot 26 in de sprintkwalificatie en 20 in de sprintrace later op de dag. De wind houdt zich redelijk koest en over neerslag hoeven Max Verstappen en consorten geen zorgen.

Zondag 5 november

Een mooie racedag in Brazilië: het kwik schommelt tijdens de Grand Prix tussen de 21 en 23 graden, op het circuit staat een licht briesje. Vooralsnog is er geen enkele reden om aan te nemen dat het gaat regenen tijdens de race, de neerslagkans bedraagt minder dan 20 procent.

