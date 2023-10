Sergio Pérez viel uit in de sprintrace en hiermee behaalde Max Verstappen zijn derde wereldtitel op rij. Een titel op zaterdag dus. Het kwam zes keer eerder voor. Laat de laatste ‘zaterdagkampioen’ nou net Nelson Piquet zijn, de schoonvader van Max Verstappen.

Tijdens het Grand Prix weekend in Kyalami (Zuid-Afrika) in 1983 was het razendspannend om de titel, Alain Prost had bij aanvang van het weekend de beste papieren om de titel binnen te halen. Hij stond namelijk twee punten voor op Nelson Piquet. De race werd niet op zondag gereden wegens Zuid-Afrikaanse wetgeving. De race startte dus op zaterdag. Voor Prost kwam de race vroegtijdig tot een eind, hij had problemen met zijn turbo. Hierdoor had Piquet genoeg aan een vierde plek en werd hij voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen.

Gek genoeg werd Piquet ook bij zijn eerste titel op zaterdag kampioen. In 1981 werd voor het eerst gereden in Las Vegas, toen op de parkeerplaats van Caesars Palace. Fysiek was het enorm zwaar wegens de woestijnhitte. Piquet was op het randje van fysieke uitputting, maar kwam als vijfde over de finish en veroverde zo zijn eerste wereldtitel.

Max Verstappen was zich bewust van het feit dat zijn schoonvader ook op een zaterdag wereldkampioen werd, maar hij hield zich er verder niet mee bezig, zo stelde hij vooraf. “Ik kijk er gewoon naar uit om hier te racen.”

