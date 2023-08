Voor veel teams is de zomerstop een periode van rust en ontspanning, maar voor Williams is dat wel anders. Het Britse team bevindt zich midden in een juridische strijd met een voormalige werknemer. De beschuldigingen aan beide kanten zijn niet mals, en het bedrag dat gevraagd wordt loopt op tot $100 miljoen.

Centrale spil in het verhaal is Claudia Schwarz, een voormalig lid van het marketing team van Williams. Schwarz werd ontslagen te midden van een grote reorganisatie van het team waarbij het merendeel van de marketingafdeling het veld moest ruimen. Vervolgens schoten de beschuldigingen van Williams en Schwarz heen en weer, zo weet The Times te melden. Het resultaat is twee verschillende rechtszaken over dezelfde problematiek.

De kant van Williams

De eerste rechtszaak die loopt, is aangespannen door Williams. Het team beweert dat Schwarz bijna zeven miljoen dollar van het team heeft verduisterd. Schwarz zou dit onder andere gedaan hebben door een affaire met haar baas aan te gaan. In de documenten van Williams staat dat haar baas vervolgens “incorrecte facturen goedkeurde en ongepaste creditcard betalingen accepteerde.” Schwarz zou volgens het team ook opdrachten doorgesluisd hebben naar mensen waar zij een persoonlijke connectie mee had, waaronder haar echtgenoot. Daarnaast voert het team dertig gevallen aan van onjuiste betalingen met de creditcard van het team in luxe hotels.

Ook zou Schwarz zich volgens Williams grensoverschrijdend hebben gedragen op de werkvloer. In de aanklacht valt te lezen dat Schwarz “zich bijna dagelijks onprofessioneel en ongepast gedroeg. Ze creëerde een toxische werksfeer en viel de werknemers constant lastig. Ze toonde sociopatisch en narcistisch gedrag wat zorgde voor een sfeer van angst en beschuldigingen. In iets wat zo uit de film The Devil Wears Prada had kunnen komen, ging Schwarz een keer helemaal los op haar persoonlijke assistent omdat Schwarz haar honden niet mee mocht nemen in het passagiersgedeelte van een commerciële vlucht van Miami naar Londen.”

De kant van Schwarz

Niet geheel verrassend kan Schwarz zich niet vinden in deze aanklacht. Zij klaagt het team op haar beurt aan voor $100 miljoen (ongeveer €915.000) vanwege laster, imagoschade en onterecht ontslag. De affaire met haar baas is volgens Schwarz een verzinsel van Williams om haar reputatie te ondermijnen. Het team zou deze geruchten naar een vakblad hebben verspreid om haar ontslag te kunnen verantwoorden. Volgens Schwarz is dit alles een geval van contractbreuk. Ze noemt de aanklacht van Williams ‘vrouwonvriendelijk’ en beweert dat ze nooit geld heeft verduisterd.

Haar advocaat stelt in de documentatie aan de rechtbank: “Deze zaak zal bewijzen dat de beweringen van Dorilton en Williams over mevrouw Schwarz onwaar zijn. Wij geloven dat deze uitspraken gedaan zijn in een doelgerichte poging om onder de contractuele verplichtingen uit te komen en om Schwarz het zwijgen op te leggen zodat ze zichzelf niet zou verdedigen. Ze dachten dat Schwarz niet terug zou vechten om zichzelf, haar bedrijf en haar reputatie te verdedigen. Ze vecht wel terug.”

