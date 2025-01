Mercedes is officieel begonnen aan het eerste jaar sinds 2013 zonder Lewis Hamilton achter het stuur. Door de jarenlange succesvolle samenwerking met de Britse coureur weet teambaas Toto Wolff heel goed wat Hamilton wel en niet uit een bolide kan halen. Wolff waarschuwt Ferrari daarom alvast voor de wanverhouding tussen Hamiltons rijstijl en de huidige generatie auto’s.

Mercedes is begonnen aan het eerste seizoen in meer dan een decennium tijd zonder Lewis Hamilton achter het stuur. De Brit is inmiddels coureur bij Ferrari, en het Italiaanse team heeft al een uitgebreid testrooster voor de zevenvoudig wereldkampioen opgesteld. Zo zal Hamilton op 20 januari voor het eerst in de simulator kruipen voor de Scuderia, waarna hij op 22 januari op de baan mag testen.

LEES OOK: Ferrari onthult Lewis Hamiltons uitgebreide testrooster

Formule 1-fans zijn natuurlijk benieuwd naar hoe Hamilton het bij Ferrari zal vergaan, vooral omdat de Brit sinds 2022 behoorlijk wat problemen had bij Mercedes. Hamiltons voormalige teambaas, Toto Wolff, legt uit waarom dit kwam, en heeft daarbij gelijk slecht nieuws voor Ferrari.

‘Past niet bij Lewis’

“De huidige generatie auto’s past niet echt bij de rijstijl van Lewis”, vertelt de Mercedes-baas aan Auto, Motor und Sport. “Hij remt laat en gooit de auto agressief de bocht in. De auto en de banden kunnen dat niet aan. Soms is het met deze auto’s beter om op 98 procent te rijden.”

LEES OOK: Hamilton is veertig, is een volgende wereldtitel nog mogelijk?

Vooral in de kwalificaties had Hamilton last van de discrepantie tussen zijn rijstijl en de karakteristieken van de W15. De Brit moest daardoor zelfs toezien hoe teamgenoot, ‘Mr Saturday’, George Russell negentien keer hoger kwalificeerde in 2024.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)