Toto Wolff is blij dat George Russell in 2025 voor Mercedes reed. De Brit presteerde consistent tijdens het hele seizoen, ook al hadden de Zilverpijlen bij lange na niet altijd de beste auto van het veld. Hoewel het lang duurde voordat Mercedes afgelopen oktober het contract verlengde van Russell, mag volgens teambaas Wolff zijn team zich gelukkig prijzen met de Brit: ‘Zijn prestaties waren uitmuntend’.

George Russell was met zijn vierde plaats in het coureurskampioenschap in 2025 de ‘best of the rest’, achter de drie titelkandidaten. Hoewel de Brit niet zo vaak als de top-drie – Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri – op de bovenste trede van het podium stond, reed hij wel twee keer als eerste over de finishlijn. In Canada en Singapore was Russell te snel voor het hele verdere Formule 1-veld. Daarnaast kwalificeerde de Mercedes-coureur op één Grand Prix-weekend na steevast in de top-zes.

LEES OOK: ‘Voormalig Mercedes-medewerker lekte truc 2026-motor aan rivaliserende teams’

Teambaas Toto Wolff is daarom maar wat blij met de prestaties van zijn nieuwe nummer één-coureur. “Zijn prestaties waren echt uitmuntend”, prijst de teambaas Russell tijdens zijn evaluatie aan het einde van het seizoen. “Vooral omdat we hen (Russell en Kimi Antonelli, red.) niet altijd een auto gaven die gemakkelijk te besturen was. Tijdens sommige weekenden was de auto vanaf de eerste vrije training uitzonderlijk. Op andere momenten konden we de auto gewoon niet onder controle houden; we kwamen nooit op een punt waarop de bolide snel was en een stabiel platform bood.”

Voor Russell leek dat echter niet uit te maken, vertelt Wolff. “Meestal wist George daar omheen te rijden. Zijn podiumplaatsen en overwinningen zijn daar het bewijs van.” De Brit belandde in totaal negen keer op het podium.

LEES OOK: Verstappen geeft ‘jongere ik’ geen advies: ‘Saai als je alles van tevoren al weet’

‘Geluk met George’

De prestaties van Russell in 2025 kwamen te midden van de geruchten dat hij wel eens zijn stoeltje kon verliezen aan Max Verstappen. De Brit wakkerde zelf de geruchtenmolen aan door in Oostenrijk te vertellen dat de Nederlander wel degelijk in gesprek was met Mercedes. Voor Russell werkte de lange contractonderhandelingen echter niet afleidend. Volgens Wolff heeft Mercedes geluk met de Brit als coureur, en is zijn waarde voor de Zilverpijlen duidelijk.

“Als je naar het klassement van de coureurs kijkt, en bedenkt dat we niet altijd aan de top stonden, dan is de plaats waarop George eindigde en de punten die hij bijdroeg aan het constructeurskampioenschap, iets waar hij trots op kan zijn. We mogen ons gelukkig prijzen dat we hem hebben”, aldus Wolff. Mercedes eindigde in 2025 tweede achter McLaren in het constructeurskampioenschap.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)